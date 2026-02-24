પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં અફઘાનિસ્તાનમાં બાળક સહિત 13ના મોત

કાબુલ: સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર મંગળવારે અફઘાનિસ્તાનના નંગરહાર અને પક્તિકા પર પાકિસ્તાને હવાઈ હુમલો કર્યો હતો. જેમાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા ૧૩ લોકો માર્યા ગયા હતા. અફઘાનિસ્તાનની અગ્રણી સમાચાર એજન્સી ખામા પ્રેસે અહેવાલ આપ્યો છે કે ૨૧-૨૨ ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રાત્રે ૧૧:૧૫ થી ૧:૪૫ વાગ્યા સુધી નંગરહારના બહસુદ અને ખોગિયાની જિલ્લામાં પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલામાં ૧૩ લોકો માર્યા ગયા હતા અને સાત અન્ય ઘાયલ થયા હતા. પાકિતાના બર્મલ જિલ્લાને લક્ષ્ય બનાવીને કરવામાં આવેલા બે હુમલામાં એક શાળા અને એક મસ્જિદને નુકસાન થયું હતું, જ્યારે પાકિતાના ઓર્ગુન જિલ્લામાં એક ઘર નાશ પામ્યું હતું.
UNAMAએ પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલાની નિંદા કરી અને તમામ પક્ષોને તાત્કાલિક દુશ્મનાવટ બંધ કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય માનવતાવાદી કાયદાનું પાલન કરવા વિનંતી કરી જેથી નાગરિકોને નુકસાન ન થાય. તેમાં પારદર્શક તપાસ અને જવાબદારીની માંગ કરવામાં આવી હતી અને સંઘર્ષગ્રસ્ત પ્રદેશોમાં લોકો માટે રક્ષણાત્મક પગલાં લેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. હાલના સમયમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે. વધતા હવાઈ હુમલાઓ વચ્ચે યુએનએએમએ વારંવાર લોકોને સુરક્ષિત રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.
22 ફેબ્રુઆરીના રોજ, અફઘાનિસ્તાનના રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે પાકિસ્તાની લશ્કરી શાસન પર નંગરહાર અને પક્તિકા પ્રાંતના વિવિધ રહેણાંક વિસ્તારોમાં ઘાતક હવાઈ હુમલા કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો, જેના પરિણામે અનેક નાગરિકોના મોત થયા હતા. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલામાં એક મદરેસા અને અનેક રહેણાંક ઘરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત “ડઝનબંધ નાગરિકો” માર્યા ગયા હતા અને ઘાયલ થયા હતા. અફઘાન હવાઈ ક્ષેત્રનું ઉલ્લંઘન કાબુલ પાકિસ્તાની આક્રમણના વારંવારના કૃત્યો તરીકે વર્ણવે છે.
આ હુમલાની કડક શબ્દોમાં નિંદા કરતા, અફઘાન મંત્રાલયે તેને અફઘાનિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન અને “આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા, સારા પડોશીના સિદ્ધાંતો અને ઇસ્લામિક મૂલ્યો” નું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું. અફઘાનિસ્તાનના રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે પુષ્ટિ આપી છે કે દેશની સાર્વભૌમત્વ અને તેના લોકોની સુરક્ષાનું રક્ષણ કરવું એ તેની “ધાર્મિક જવાબદારીઓ અને રાષ્ટ્રીય ફરજો” બંને છે, જ્યારે ચેતવણી આપી છે કે “યોગ્ય સમયે યોગ્ય અને માપેલ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવશે”.