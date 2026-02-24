કેરલા સ્ટોરી 2: ચિંતાઓને અવગણી શકાય નહીં, સેન્સર બોર્ડ પર ઉઠ્યા સવાલ

‘ધ કેરલા સ્ટોરી 2’ ને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હવે કોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો છે. આજે કેરળ હાઈકોર્ટે કેસની સુનાવણી કરતી વખતે સેન્સર બોર્ડ પર સવાલ ઉઠાવ્યા.
ફિલ્મ ધ કેરલા સ્ટોરી 2 રિલીઝ પહેલા જ વિવાદોમાં ફસાઈ ગઈ છે. આજે કેરળ હાઈકોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લગાવવા અને તેના પ્રમાણપત્રને રદ કરવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરી. કોર્ટે સેન્સર બોર્ડ (CBFC) ને ફિલ્મને આપવામાં આવેલા પ્રમાણપત્ર અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા. આ ફિલ્મે સાંપ્રદાયિક તણાવને વેગ આપ્યો હોવાનું કહેવાય છે.
સીબીએફસીને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો: જસ્ટિસ બેચુ કુરિયન થોમસે આજે ત્રણ અરજીઓ પર સુનાવણી કરી. જસ્ટિસ થોમસે ભાર મૂક્યો કે જ્યારે કોઈ ફિલ્મ કેરળ જેવા ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્યને સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિકોણથી રજૂ કરે છે, ત્યારે સીબીએફસીની ભૂમિકા નિર્ણાયક બની જાય છે.તેમણે કહ્યું, “કેરળ ખૂબ જ ધર્મનિરપેક્ષ છે. અહીં સંપૂર્ણ સુમેળ છે, પરંતુ શું તમે વિચાર્યું છે કે જ્યારે કોઈ ઘટનાને રાજ્યભરમાં બનતી બતાવવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? તે ખોટા સંકેતો મોકલે છે અને લાગણીઓ પણ ભડકી શકે છે, અને આવા જ સમયેસેન્સરબોર્ડની ભૂમિકા મહત્વની હોય છે.ફિલ્મ સાચી ઘટનાઓ પર આધારિત હોવાનો દાવો કરતી હોવાથી અરજદારો દ્વારા ખોટી રજૂઆત અને સાંપ્રદાયિક તણાવ ઉશ્કેરવા અંગે ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓ વાજબી લાગે છે.”
ફિલ્મનું નામ કેરળનો ઉપયોગ કરે છે,તેને અવગણી શકાય નહીં
જસ્ટિસ થોમસે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી, “ફક્ત ફિલ્મનું નામ કેરળ હોવાથી, કેરળના લોકોની આશંકાઓને અવગણી શકાય નહીં. સામાન્ય રીતે, હું કોઈ ફિલ્મમાં દખલ કરતો નથી કારણ કે તે કલાનું કાર્ય છે, પરંતુ તમે કહો છો કે તે સાચી ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે અને તેનું નામ કેરળ રાખવામાં આવ્યું છે, જે સાંપ્રદાયિક તણાવ ઉશ્કેરી શકે છે.જુઓ, સર્જનાત્મક સ્વતંત્રતા છે, પરંતુ CBFC દ્વારા નક્કી કરાયેલી કેટલીક શરતોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. પ્રશ્ન એ છે કે, શું તમે આ વિશે જાગૃત છો?” ફિલ્મ પોતે જ વાર્તા બદલી શકે છે, પરંતુ તે ફક્ત એક રચના નથી; તમે કહો છો કે તે સાચી ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે. તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
ફિલ્મ નિર્માતાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ એસ. શ્રીકુમારે કોર્ટના નિર્ણય સુધી અત્યાર સુધી રિલીઝ થયેલા ટીઝર દૂર કરવા સંમતિ આપી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જસ્ટિસ કુરિયન પોતાનો ચુકાદો આપતા પહેલા ફિલ્મ જોઈ શકે તે માટે સ્ક્રીનિંગ યોજી શકાય છે.