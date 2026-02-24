દિલ્હી કોર્ટે યુથ કોંગ્રેસના વડા ઉદય ભાનુ છિબને પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા

નવી દિલ્હી: યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ મંગળવારે ભારત મંડપમ ખાતે ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ દરમિયાન શર્ટલેસ વિરોધ-પ્રદર્શન કર્યું હતું. જેના સંદર્ભમાં ધરપકડ બાદ કોર્ટે ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબને ચાર દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. દિવસની શરૂઆતમાં દિલ્હી પોલીસે ચિબની ધરપકડ કર્યા બાદ તેમને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.તપાસ એજન્સીએ સાત દિવસની કસ્ટડીમાં પૂછપરછની માંગ કરી હતી, જેમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ચિબ આ ઘટના પાછળ “મુખ્ય કાવતરાખોર અને માસ્ટરમાઇન્ડ” છે. અરજીનો વિરોધ કરતા, બચાવ પક્ષે લાંબા સમય સુધી કસ્ટડીમાં રાખવાનો વિરોધ કર્યો હતો, જ્યારે ફરિયાદ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે મોટા કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવા માટે કસ્ટડીમાં પૂછપરછ જરૂરી છે. બંને પક્ષોને સાંભળ્યા પછી, પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે વધુ તપાસ માટે ચાર દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખવાની મંજૂરી આપી હતી.ધરપકડના કારણો અનુસાર, ચિબ પર 20 ફેબ્રુઆરીએ AI સમિટ અને એક્સ્પો 2026 દરમિયાન ભારત મંડપમમાં ગેરકાયદેસર સભાનું આયોજન કરવાનું મુખ્ય કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જ્યાં કથિત રીતે રાષ્ટ્ર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા અને રમખાણો જેવી પરિસ્થિતિ ભડકાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે ચિબ, સહ-આરોપી કૃષ્ણ હરિ, કુંદન યાદવ, નરસિંહ યાદવ, અજય કુમાર યાદવ અને અન્ય લોકો સાથે મળીને પોલીસ અધિકારીઓને તેમની ફરજો બજાવતા અટકાવ્યા હતા અને તેમના પર હુમલો કર્યો હતો.ધરપકડના મેમોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમણે પૂછપરછ દરમિયાન કથિત રીતે સહકાર આપ્યો ન હતો અને ફરાર સહ-આરોપી અને વિરોધ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલા ટી-શર્ટ છાપવાના સ્ત્રોત વિશે વિગતો છુપાવી છે. ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટના અંતિમ દિવસે યોજાયેલા શર્ટલેસ વિરોધના સંદર્ભમાં તિલક માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં લગભગ 15 કલાકની પૂછપરછ બાદ ચિબની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.