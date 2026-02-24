અમદાવાદ: ગુજરાત લૉ સોસાયટી (GLS)ના 100મા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ શૈક્ષણિક સંસ્થા ૧૯૨૭થી અવિરત કાર્યરત છે. આજે ૧૦૦મા વર્ષના પ્રારંભની સત્તાવાર ઉજવણી “GLS સેન્ટેનરી સેલિબ્રેશન – Unlocking a Century of Legacy” કાર્યક્રમ દ્વારા GLS કેમ્પસ, એલિસબ્રિજ ખાતે કરી. ૧૯૨૭માં સ્થાપિત GLS સંસ્થા ૨૦૨૭માં પોતાના ગૌરવપૂર્ણ ૧૦૦ વર્ષ પૂર્ણ કરશે અને આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ સાથે સેન્ટેનરી વર્ષની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મુખ્ય સંબોધનમાં ગુજરાત લૉ સોસાયટીના ૧૦૦મા વર્ષના પ્રારંભ બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. તેમણે GLS અને તેના મેનેજમેન્ટના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વ અને રાજ્યના શૈક્ષણિક વિકાસમાં આપેલા નોંધપાત્ર યોગદાનની પ્રશંસા કરી. નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP 2020) અને “વિકસિત ભારત ૨૦૪૭”ના વિઝનનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે શિક્ષણ મૂલ્ય આધારિત અને સર્વાંગી વિકાસ માટેનું મુખ્ય સાધન છે. તેમણે GLSને છેલ્લા લગભગ એક સદીથી જ્ઞાન, શિસ્ત અને શ્રેષ્ઠતાનું પ્રતિક ગણાવ્યું.
કાર્યક્રમની શરૂઆત મુખ્યમંત્રીના GLS યુનિવર્સિટી New Building ખાતે સ્વાગતથી થઈ. સાંજનો મુખ્ય આકર્ષણ હતો GLS આર્કાઇવનું ઉદ્ઘાટન — એક વિશિષ્ટ મ્યુઝિયમ જે GLSની સદી લાંબી યાત્રાને જીવંત બનાવે છે. આ આર્કાઇવમાં દુર્લભ દસ્તાવેજો, ઐતિહાસિક ફોટોગ્રાફ્સ, સ્મૃતિચિહ્નો અને સંસ્થાના મહત્વપૂર્ણ પડાવોને દર્શાવતા દસ્તાવેજોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. વંદે માતરમ સાથે સેન્ટેનરી વર્ષની સત્તાવાર શરૂઆત કરવામાં આવી.ડૉ. ચાંદની કાપડિયા, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર – ગુજરાત લૉ સોસાયટી, એ સ્વાગત સંબોધનમાં ૧૯૨૭ની દ્રષ્ટિવંત શરૂઆતથી લઈને આજ સુધીની સંસ્થાની ગૌરવયાત્રાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે GLSએ હંમેશા પરંપરા અને પ્રગતિશીલ વિચારધારાનો સુમેળ સાધ્યો છે. વર્ષભર યોજાનારા સેન્ટેનરી કાર્યક્રમોમાં શૈક્ષણિક પરિષદો, રમતોત્સવો, રાષ્ટ્ર અને પાત્ર નિર્માણ કાર્યક્રમો, સાંસ્કૃતિક મહોત્સવો, પ્રકાશનો અને સમાજલક્ષી પહેલોનો સમાવેશ થાય છે, જે સંસ્થાના ગૌરવશાળી વારસાને ઉજાગર કરશે અને ભવિષ્યને પ્રેરિત કરશે.
આ પ્રસંગે GLS સેન્ટેનરી લોગોનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. સુધીર નાણાવટી, એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડન્ટ – ગુજરાત લૉ સોસાયટી, એ પોતાના સંબોધનમાં GLSની યાત્રાને સ્થાપક મહાનુભાવો — સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને ગણેશ માવલંકરની દ્રષ્ટિ સાથે જોડીને રજૂ કરી. તેમણે ફેકલ્ટી સભ્યો, વિદ્યાર્થીઓ, પૂર્વવિદ્યાર્થીઓ, ટ્રસ્ટીઓ અને તમામ હિતધારકોના અવિરત યોગદાન માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે GLSનો હેતુ માત્ર શિક્ષણ પૂરું પાડવાનો નથી, પરંતુ જવાબદાર, સંસ્કારી અને રાષ્ટ્રપ્રેમી નાગરિકોનું ઘડતર કરવાનો છે, જે સમાજ અને દેશના વિકાસમાં સક્રિય યોગદાન આપે. કાર્યક્રમનો સમાપન પ્રતિબિંબાત્મક સંદેશ અને આભારવિધિ સાથે થયો, જે સદી પૂર્ણ થવાની દિશામાં એક આત્મવિશ્વાસભર્યું પગલું સાબિત થયું.