કોલકાતા હાઈકોર્ટ સહિત 7 કોર્ટમાં બોમ્બ વિસ્ફોટની ધમકી, હાઈ એલર્ટ જાહેર

કોલકાતા હાઈકોર્ટ સહિત રાજ્યભરની સાત કોર્ટમાં બોમ્બ વિસ્ફોટની ધમકી આપવામાં આવી છે. ધમકીભર્યા ઈમેલ મળતાં કોર્ટ પરિસરમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઈ એલર્ટ પર છે અને સઘન શોધખોળ ચાલી રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં આસનસોલમાં જ નહીં, પરંતુ રાજ્યભરના પાંચ અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ હાઈ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, કોલકાતા હાઈકોર્ટ, આસનસોલ, દુર્ગાપુર, બહેરામપુર, સિઉરી, રામપુરહાટ અને અલીપોર કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતો ઈમેલ મોકલવામાં આવ્યો છે.
આસનસોલ જિલ્લા ન્યાયાધીશ દેવ પ્રસાદ નાથના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને સવારે ૧૧:૩૦ વાગ્યે આ ઈમેલ મળ્યો હતો, જેમાં બપોરે ૧ વાગ્યે કોર્ટ પરિસરમાં વિસ્ફોટક ઉપકરણ વિસ્ફોટ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. ઈમેલ મળતાં જ તેમણે તાત્કાલિક તમામ ન્યાયિક કાર્ય સ્થગિત કરી દીધા હતા અને કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આસનસોલ-દુર્ગાપુર પોલીસ કમિશનરેટને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી.
માહિતી મળતાં, ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ ભારે પોલીસ દળ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા, અને સમગ્ર કોર્ટ સંકુલને ઘેરી લેવામાં આવ્યું. જનતાના પ્રવેશ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ ટીમોને બોલાવવામાં આવી હતી અને કોર્ટ સંકુલની સઘન તપાસ ચાલી રહી છે. ધમકીભર્યા ઇમેઇલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કોર્ટરૂમ અને ન્યાયાધીશના ચેમ્બરમાં વિસ્ફોટકો મૂકવામાં આવ્યા છે. ઇમેઇલમાં ઘણા ગંભીર અને વાંધાજનક દાવા પણ કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, પોલીસ અધિકારીઓએ જનતાને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇમેઇલ બંગાળીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો, અને સાયબર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઇમેઇલ આઈડી અને ટેકનિકલ સ્ત્રોત ઓળખવા માટે સાયબર સેલ ટીમને સક્રિય કરવામાં આવી છે. તમામ કોર્ટ સંકુલમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે, અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. કોઈપણ સંકુલમાંથી કોઈપણ વિસ્ફોટક સામગ્રી મળી આવી હોવાની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. હાલમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે, પરંતુ સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઇ એલર્ટ પર છે.