જ્યારે-જ્યારે જુલમ થશે, ત્યારે-ત્યારે જેહાદ થશેઃ મૌલાના મહમૂદ મદની

નવી દિલ્હીઃ જમિયત ઉલમા-એ-હિંદના પ્રમુખ મૌલાના મહમૂદ મદનીએ કહ્યું હતું કે દુઃખની વાત છે કે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં ખાસ કરીને બાબરી મસ્જિદ અને ત્રણ તલાક જેવા મામલાઓમાં આવેલા ચુકાદાઓ બાદ એવી માન્યતા બની રહી છે કે કોર્ટો સરકારના દબાણ હેઠળ કામ કરી રહી છે. વર્તમાન સમયમાં વર્શિપ એક્ટની અવગણના કરતાં જ્ઞાનવાપી અને મથુરાના કેસોની સુનાવણી થઈ રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટ એ સમય સુધી જ સુપ્રીમ કહેવાવાનો હક ધરાવે છે, જયાં સુધી તે બંધારણનું પાલન કરે છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું હતું કે ઇસ્લામ અને મુસલમાનોના દુશ્મનોએ ઇસ્લામની પવિત્ર કલ્પના જેહાદને અવ્યવસ્થા, ગેરવર્તન અને હિંસા જેવા શબ્દોના અર્થ સાથે જોડીને રજૂ કરી છે. લવ જિહાદ, લેન્ડ જિહાદ, તાલીમ જેહાદ અને થૂંક જિહાદ- જેવા શબ્દોના ઉપયોગથી મુસલમાનોને ઊંડી ઠેસ પહોંચે છે અને તેમના ધર્મનું અપમાન થાય છે.

વિશેષ સમાજને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે-  મદની

તેમણે કહ્યું હતું કે દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અત્યંત સંવેદનશીલ અને ચિંતાજનક છે. દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે એક વિશેષ સમાજને જબરદસ્તીની સાથે નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે અન્ય સમાજોને કાનૂની રીતે નબળા બનાવવાની, સામાજિક રીતે એકાંતમાં ધકેલવાની અને આર્થિક રીતે અપમાનિત કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તેમના ધર્મ, ઓળખ અને અસ્તિત્વને નબળું કરવા માટે મોબ લિંચિંગ, બુલડોઝર કાર્યવાહી, વકફ સંપત્તિઓની જપ્તી, ધર્મિક મદરસાઓ અને સુધારાઓ સામેના નકારાત્મક અભિયાનો સહિત સંગઠિત અને વ્યવસ્થિત પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે.

ભાજપનો પ્રહાર

ભાજપ સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ મદનીના નિવેદનની ટીકા કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું  કે મહમૂદ મદનીનું નિવેદન માત્ર ભડકાઉ જ નથી પરંતુ સ્વરૂપે વિભાજનકારી પણ છે. મારું માનવું છે કે આ શબ્દનો ઉપયોગ ખૂબ ખોટો છે. અમે લોકોને જેહાદને નામે આતંક ફેલાવતા જોયા છે, માત્ર ભારતમાં નહીં પરંતુ વિશ્વભરમાં.

