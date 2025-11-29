62 વર્ષની વયે ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાને ફરી કર્યા લગ્ન

ઓસ્ટ્રેલિયા: વડાપ્રધાન એન્થોની અલ્બાનીઝે 62 વર્ષની વયે બીજા લગ્ન કર્યા છે. આલ્બાનીઝે તેમની લાંબા સમયની પાર્ટનર જોડી હેડન (47) સાથે લગ્ન કર્યા છે, જે હવે સત્તાવાર રીતે ઓસ્ટ્રેલિયાના ફર્સ્ટ લેડી બની ગયા છે. જોડી હેડન એક ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ પ્રોફેશનલ અને વિમેન એડવોકેટ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ઈતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ વડાપ્રધાન પદ પર રહીને લગ્નના બંધનમાં બંધાયા છે. જોડી હેડન લાંબા સમયથી અલ્બાનીઝ સાથે જાહેર કાર્યક્રમોમાં નજર આવે છે. 2022ના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પણ તેઓ તેમની સાથે હતા અને આ વર્ષે મે મહિનામાં તેમની લેબર પાર્ટીની શાનદાર જીતના સમયે પણ સાથે હતા. વેલેન્ટાઈન ડે પર અલ્બાનીઝે હેડનને પ્રપોઝ કર્યું
કેનબેરામાં વડાપ્રધાનના નિવાસસ્થાન ‘ધ લોજ’ ખાતે યોજાયેલા આ સિમ્પલ સમારોહમાં માત્ર નજીકનો પરિવાર અને મિત્રો જ સામેલ રહ્યા હતા. ગત વર્ષે વેલેન્ટાઈન ડે પર અલ્બાનીઝે હેડનને પ્રપોઝ કર્યું હતું, ત્યારબાદથી તેમના લગ્નની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી. જો કે, આ લગ્ન સમારોહની તારીખ અને તૈયારીઓ સંપૂર્ણપણે પ્રાઈવેટ રાખવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં અલ્બાનીઝે કહ્યું કે, ‘અમે પોતાના પરિવાર અને નજીકના મિત્રો સામે એકબીજા પ્રત્યેના પોતાનો પ્રેમ અને જીવનભર સાથ નિભાવવાની પ્રતિબદ્ધતા શેર કરીને ખૂબ ખુશ છીએ.’એન્થોની અલ્બાનીઝના આ બીજા લગ્ન છે. તેમણે પહેલા લગ્ન કાર્મેલ ટેબટ સાથે 2000માં કર્યા હતા. NSWના પૂર્વ પોલિટિશયન કાર્મેલ ટેબટ સાથે એન્થોનીના 19 વર્ષના લગ્નનો 2019માં અંત આવ્યો. પહેલા લગ્નથી તેમને એક દીકરો છે. ત્યારબાદ હવે એન્થોનીએ 62 વર્ષની વયે બીજા લગ્ન કર્યા છે.