પતંજલિ પર ભેળસેળિયું ગાયનું ઘી વેચવાનો આરોપ, દંડ ફટકારાયો

નવી દિલ્હીઃ યોગ ગુરુ બાબા રામદેવની કંપની પતંજલિને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢ જિલ્લામાં પતંજલિ ઘી એક નમૂના ટેસ્ટમાં ફેલ થયું છે. ત્યાર પછી વધારાના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટે પતંજલિ કંપની, ઘી વેચતા વિતરકો અને દુકાનદારો પર દંડ ફટકાર્યો છે. પતંજલિ કંપની પર રૂ. 1.25 લાખ અને દુકાનદાર પર રૂ. 15,000નો દંડ લગાવાયો છે.
જોકે આ આદેશને પતંજલિ કંપનીએ ત્રુટિપૂર્ણ ગણાવ્યો છે. સોશિયલ મિડિયા પર લાંબી પોસ્ટ દ્વારા કંપનીએ અનેક પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. કંપનીનું કહેવું છે કે રેફરલ લેબોરેટરીને NABLમાંથી ગાયના ઘીના પરીક્ષણની માન્યતા મળી જ નહોતી, તેથી ત્યાં કરાયેલો ટેસ્ટ કાનૂની રીતે માન્ય નથી. એક નીચ સ્તરની લેબોરેટરીએ પતંજલિના ઉત્તમ ગુણવત્તાના ગાયના ઘીને સબ-સ્ટાન્ડર્ડ ગણાવવું હાસ્યાસ્પદ છે, એવું પતંજલિએ કહ્યું છે. પતંજલિએ વધુમાં દલીલ કરી છે કે જેમને આધારે નમૂનાને નાપાસ જાહેર કરવામાં આવ્યું, તે પરિમાણો તે સમયગાળા દરમિયાન લાગુ જ નહોતાં, એટલે તેનો ઉપયોગ કરવો કાનૂની રીતે ખોટો છે. કંપનીએ એ પણ કહ્યું કે રિટેસ્ટ નમૂનાની સમાપ્તિ તારીખ પસાર થઈ જતાં બાદ કરવામાં આવ્યો, જે કાયદા મુજબ અમાન્ય છે.
કંપનીએ પોતાની તરફથી સ્પષ્ટીકરણ આપી દીધું છે, પરંતુ છેલ્લાં થોડાં વર્ષોથી પતંજલિ સતત વિવાદોમાં રહી છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે આ દેશનું સૌથી મજબૂત સ્વદેશી બ્રાન્ડ બનીને ઊભર્યું, પરંતુ બાદમાં બિઝનેસમાં નુકસાન થયું, અનેક કેસો થયા અને વિશ્વસનીયતા પર પણ પ્રશ્નો ઊઠ્યા હતા.
પતંજલિથી ક્યાં ચૂક થઈ?
શરૂઆતમાં બધું સારી રીતે ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ સમય જતાં ગુણવત્તા અંગેની ફરિયાદો અને વિવાદોએ કંપની વિરુદ્ધ વાતાવરણ ઊભું કરવાનું શરૂ કર્યું. કારણ કે પતંજલિ બ્રાંડેડ હાઉસ મોડેલ પર કામ કરે છે, તેથી એક પ્રોડક્ટમાં ખામી દેખાતાં આખી બ્રાન્ડ પર પ્રશ્નો ઊભા થતા હતા. એટલે કે જો પતંજલિના કોઈ એક સાબુમાં ખામી મળે તો તેના કારણે આખી કંપનીની સાખ પર અસર પડે છે.