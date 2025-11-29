અભિનેતા રણદીપ હૂડ્ડા બનશે પિતા, સોશિયલ મીડિયા પર આપી ખુશખબરી

અભિનેતા રણદીપ હુડ્ડાના લગ્નને બે વર્ષ થયા છે. આજે તે પોતાની બીજી લગ્ન વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે તેમણે તેના ચાહકોને મોટી ખુશખબરી આપી છે.
અભિનેતા રણદીપ હુડ્ડા પોતાની બીજી લગ્ન વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગને ઉજવવા માટે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમની પત્ની લિન લૈશરામ સાથેનો એક ફોટો શેર કર્યો. પોસ્ટના કેપ્શનમાં, તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ ટૂંક સમયમાં માતાપિતા બનવાના છે.
રણદીપ હુડ્ડાની પોસ્ટમાં શું છે?
રણદીપ હુડ્ડાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેની પત્ની લિન લૈશરામ સાથેનો એક ફોટો શેર કર્યો છે. આ ફોટોમાં કપલ જંગલમાં અગ્નિ પાસે બેઠેલા, હસતા અને હાથ પકડીને બેઠા છે. અભિનેતાએ પોસ્ટનું કેપ્શન આપ્યું, “પ્રેમ અને સાહસના બે વર્ષ, અને હવે એક નાનું બાળક આવવાનું છે.” તેમણે હૃદય જેવું ઇમોજી ઉમેર્યું. રણદીપ હુડ્ડાએ પોસ્ટ શેર કરતાની સાથે જ તે વાયરલ થઈ ગયું.
રણદીપ હુડ્ડાની પત્ની કોણ છે?
ઉલ્લેખનીય છે કે રણદીપ હુડ્ડાએ 29 નવેમ્બર, 2023 ના રોજ લિન લૈશરામ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમણે મણિપુરના ઇમ્ફાલમાં મેઇતેઈ પરંપરા અનુસાર લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન પછી તેમણે મુંબઈમાં રિસેપ્શનનું આયોજન કર્યું હતું. રણદીપ હુડ્ડાની પત્ની, લિન લૈશરામ, એક અભિનેત્રી છે. તેણીએ શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ “ઓમ શાંતિ ઓમ” થી બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણી 2023 ની ફિલ્મ “જાને જાન” માં દેખાઈ હતી. તેણીએ “મેરી કોમ” માં પણ કામ કર્યું હતું. તે એક મોડેલ અને બિઝનેસવુમન પણ છે.
રણદીપ હુડાનું વર્કફ્રન્ટ
રણદીપ હુડા છેલ્લે સની દેઓલ અભિનીત ફિલ્મ “જાટ” (2025) માં જોવા મળ્યો હતો, જેમાં તેણે નકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી હતી. તે આગામી અંગ્રેજી ફિલ્મ “મેચબોક્સ” માં જોવા મળશે, જે 2026 માં રિલીઝ થશે.