એક્ટર શ્રેયસ તલપડે,આલોક નાથ સહિત 46 લોકો પર FIR દાખલ

નવી દિલ્હીઃ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશને (CBIએ) ફિલ્મ અભિનેતા શ્રેયસ તલપડે અને આલોક નાથ સહિત કુલ 46 લોકો વિરુદ્ધ રાજ્યના અનેક લોકોને તેમની મૂડી પર ઊંચા રિટર્નનું વચન આપીને લગભગ 100 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો છે. તલપડે અને નાથ ‘લોની અર્બન મલ્ટિ-સ્ટેટ ક્રેડિટ એન્ડ થ્રિફ્ટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી’ નામની છેતરપિંડીવાળી મૂડીરોકાણ કંપનીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતા, જેમણે માત્ર ઉત્તરાખંડમાં જ નહીં, પણ ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર સહિતનાં અન્ય કેટલાંક રાજ્યોમાં પણ રોકાણકારોને છેતર્યા હોવાનું કહેવાય છે.
CBIની દેવભૂમિ શાખાએ 26 નવેમ્બરે આ કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસ ઉત્તરાખંડ પોલીસ દ્વારા છેલ્લાં કેટલાંય વર્ષોમાં પીડિતોની ફરિયાદોને આધારે નોંધાયેલી કુલ 18 FIRને એકસાથે મેળવીને બનાવવામાં આવ્યો છે. આ FIRની નકલ અનુસાર ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટે 17 સપ્ટેમ્બરે આ મામલે દાખલ થયેલી જાહેર હિતની અરજીઓ પર સુનાવણી દરમ્યાન આપેલા આદેશના અનુસંધાને આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
હાઇ કોર્ટે CBIને તપાસના આદેશ આપ્યા
આ FIRમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હાઇ કોર્ટે CBIને ઉત્તરાખંડમાં આ કંપની સંબંધિત તમામ ફોજદારી કેસોની તપાસ પોતાના હાથમાં લેવા જણાવ્યું છે, કારણ કે પોલીસમાં નોંધાયેલા તમામ કેસોમાં આક્ષેપોની પ્રકૃતિ એકસરખી છે, તેથી તેમને એક જ CBI FIRમાં સમાવામાં આવી રહ્યા છે. આ FIR છેતરપિંડી, બેઈમાની, ક્રિમિનલ બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ, સંગઠિત ગુનો, જાલસાજી તેમ જ અન્ય ગુનાઓ માટે BNS, IPC, અનિયમિત ડિપોઝિટ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ (BUDS) અને UPID અધિનિયમની જોગવાઈઓ હેઠળ નોંધવામાં આવી છે.
તલપડે અને આલોક નાથ સહિત 46 આરોપીઓ
તલપડે અને આલોક નાથ સિવાય, આ FIRમાં કંપનીના માલિક સમીર અગ્રવાલ, પ્રમુખ દિનેશ સિંહ, ડિરેક્ટર વિનીતા ભટ્ટ અને એક ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ ફર્મના લોકપ્રિય નાણાકીય સલાહકાર અને CMD આર.કે. શેટ્ટી સહિત કુલ 46 આરોપીઓનાં નામો સમાવવામાં આવ્યાં છે. પોલીસ તપાસ દરમ્યાન નોંધાયેલા 18 કેસોમાંથી 10માં ચાર્જશીટ દાખલ થઈ ચૂકી છે.
सीबीआई ने उत्तराखंड के बहुचर्चित
LUCC घोटाले में फ़िल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ समेत 46 लोगो के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया है। ये दोनों एक्टर ठगी करने वाली कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे।
कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने का सपना
दिखाकर उत्तराखंड के हजारों लोगो से लगभग 100… pic.twitter.com/WIf8HMzRKm
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) November 28, 2025
બાગપતમાં અગાઉ 22 લોકો વિરુદ્ધ FIR
ઓક્ટોબરમાં બાગપત થાણે કરોડો રૂપિયાના રોકાણ છેતરપિંડી કેસમાં તલપડે અને નાથ સહિત 22 લોકો વિરુદ્ધ FIR દાખલ થઈ હતી. 500થી વધુ રોકાણકારોએ ફરિયાદ કરી હતી કે ‘લોની અર્બન મલ્ટિ-સ્ટેટ ક્રેડિટ એન્ડ થ્રિફ્ટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી’એ તેમને પાંચ વર્ષમાં પૈસા બમણા કરવાનું વચન આપીને પાંચ કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુની છેતરપિંડી કરી હતી.