નવી દિલ્હીઃ કેબ એપ રેપિડોમાં બાઈક ચલાવતા એક રાઇડરના બેંક ખાતામાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી EDને કુલ રૂ. 331 કરોડની જમા રકમ મળી આવી છે. કરોડો રૂપિયાના મની લોન્ડ્રિંગ કેસની તપાસમાં આ માહિતી સામે આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ને ખબર પડી છે કે માત્ર આઠ મહિનામાં ડ્રાઇવરના ખાતામાં રૂ. 331 કરોડથી વધુ રૂપિયા જમા થયા હતા. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ રૂપિયા ગેરકાયદે બેટિંગ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યાનુસાર 1xBet ઓનલાઇન બેટિંગ કેસમાં મની ટ્રેલ ટ્રેક કરતા રેપિડો ડ્રાઇવરનું ખાતું સામે આવ્યું. હાલ રેપિડોની તરફથી આ મુદ્દે કોઈ પ્રતિસાદ આવ્યો નથી.
બે રૂમના ઘરે રહેતા વ્યક્તિના ખાતામાં મળ્યા રૂ. 331 કરોડ
EDનું કહેવું છે કે 19 ઓગસ્ટ, 2024થી 16 એપ્રિલ, 2025 વચ્ચે રેપિડો બાઈક ટેક્સી ડ્રાઇવરનાં બેંક ખાતામાં કુલ રૂ. 331.36 કરોડ જમા થયા. આટલા બધા રૂપિયા જોઈને EDએ બેંક રેકોર્ડમાં દર્શાવેલા સરનામે દરોડા પાડ્યા હતા. ત્યાં EDએ જાણ્યું હતું કે જેને નામે ખાતું છે તે વ્યક્તિ દિલ્હીમાં સામાન્ય કોલોનીમાં બે રૂમના ઘરમાં રહે છે અને રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા દિવસભર બાઈક ટેક્સી ચલાવે છે.
ખાસ વાત એ છે કે આ ખાતામાં જમા થયેલા પૈસામાંથી રૂ. 1 કરોડથી પણ વધુ રૂપિયા ઉદયપુરના એક લક્ઝરી હોટેલમાં ભવ્ય ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. આ લગ્ન ગુજરાતના એક યુવા રાજનેતા સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહેવાય છે, જેમને ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવે એવી શક્યતા છે. તપાસ દરમિયાન રેપિડો ડ્રાઇવરે ED અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે તેને આ લેવડદેવડ વિશે કોઈ જાણકારી નથી, તેમજ તે દુલ્હા–દુલ્હન અથવા તેમના પરિવારને ઓળખતો પણ નથી.