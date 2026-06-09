મધ્ય પ્રદેશમાં રાજ્યસભા ચૂંટણી પહેલા કૉંગ્રેસને મોટો ઝટકો

મધ્ય પ્રદેશના રાજકારણમાંથી આ સમયના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં યોજાનારી રાજ્યસભાની હાઈ-પ્રોફાઈલ ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષ કૉંગ્રેસ પક્ષને ભારે ક્ષોભજનક સ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પક્ષના અગ્રણી ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન પત્ર (નોમિનેશન ફોર્મ) ચૂંટણી અધિકારી (રિટર્નિંગ ઓફિસર) દ્વારા કાયદાકીય ખામીઓ અને વિગતો છુપાવવાના કારણે રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ કાનૂની આંચકાના કારણે મધ્ય પ્રદેશની ત્રીજી રાજ્યસભા બેઠક માટે થનારી જંગ હવે વહેલી પૂરી થઈ ગઈ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના ઉમેદવાર મહેશ કેવટ હવે નિર્વિરોધ (બિનહરીફ) ચૂંટાવા જઈ રહ્યા છે.
કેલાશ વિજયવર્ગીય અને રાકેશ સિંહે નોંધાવી હતી આપત્તિ
આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ કૈલાશ વિજયવર્ગીય અને રાકેશ સિંહે કૉંગ્રેસ ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનની ઉમેદવારી સામે સત્તાવાર લેખિત વાંધો (આપત્તિ) નોંધાવ્યો હતો. ભાજપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે મીનાક્ષી નટરાજને પોતાના સોગંદનામામાં (એફિડેવિટ) એક ગંભીર ગુનાહિત કેસની વિગતો છુપાવી છે, જે ચૂંટણી કાયદાનું ખુલ્લું ઉલ્લંઘન છે. આ ગંભીર આપત્તિને ધ્યાનમાં લઈને રિટર્નિંગ ઓફિસરે મીનાક્ષી નટરાજનને પોતાનો પક્ષ અને ખુલાસો રજૂ કરવા માટે મંગળવારે સાંજે 6 વાગ્યા સુધીનો સમય આપ્યો હતો. જો કે, મીનાક્ષી નટરાજન અને તેમના કાનૂની સલાહકારો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા સ્પષ્ટીકરણથી ચૂંટણી અધિકારી સંતુષ્ટ થયા નહોતા, જેના પરિણામે જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની સંબંધિત કલમો હેઠળ તેમનું નામાંકન સત્તાવાર રીતે રદ કરવામાં આવ્યું હતું.
શું છે હૈદરાબાદ કોર્ટનો એ વિવાદાસ્પદ મામલો?
સત્તાવાર કાનૂની દસ્તાવેજો અનુસાર, આ આખો વિવાદ વર્ષ 2025 માં નોંધાયેલી એક ફરિયાદ સાથે જોડાયેલો છે. 20 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ એ. શ્રીલતા નામની મહિલાએ હૈદરાબાદની મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં મીનાક્ષી નટરાજન (આરોપી નંબર-4) અને અન્ય કેટલાક લોકો વિરૂદ્ધ એક ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. આ ફરિયાદના આધારે મીનાક્ષી નટરાજન અને અન્ય આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની વિવિધ કલમો જેમ કે 356, 61, 45, 46, 351(2), 3(5) અને 79 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
મામલાની ગંભીરતાને જોઈને હૈદરાબાદ કોર્ટે 17 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ મીનાક્ષી નટરાજનને સમન્સ (નોટિસ) જારી કરીને કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર થઈ જવાબ આપવા આદેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, મીનાક્ષી નટરાજન વતી તેમના વકીલે 24 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ કોર્ટમાં કાઉન્ટર એફિડેવિટ દાખલ કરી હતી, જેમાં તેમણે આ આક્ષેપોને રાજકીય દ્વેષથી પ્રેરિત ગણાવીને કેસ રદ કરવા માંગ કરી હતી. જો કે, કોર્ટે 17 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ આ કેસને ફગાવવાનો ઇનકાર કરીને તેની સામે નિયમિત સુનાવણી (ટ્રાયલ) શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ કેસ હાલમાં પણ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ (વિચારાધીન) છે, જેની માહિતી મીનાક્ષી નટરાજને રાજ્યસભાના ફોર્મમાં આપી નહોતી.
મધ્ય પ્રદેશ વિધાનસભાનું ગણિત અને ભાજપનો વિજય
મધ્ય પ્રદેશમાં રાજ્યસભાની કુલ 3 બેઠકો માટે આગામી 18 જૂનના રોજ ચૂંટણી યોજાવાની છે. 230 સભ્યોની સંખ્યા ધરાવતી મધ્ય પ્રદેશ વિધાનસભામાં સત્તાધારી ભાજપ પક્ષ પાસે 164 ધારાસભ્યોનું પ્રચંડ સંખ્યાબળ છે. આ આંકડાના આધારે ભાજપ પોતાના બે ઉમેદવારોને ખૂબ જ આસાનીથી જીતાડી શકે તેમ હતું અને તે પછી પણ ભાજપ પાસે 48 વધારાના (સરપ્લસ) મતો બચી રહ્યા હતા.
બીજી તરફ, વિપક્ષ કૉંગ્રેસ પાસે કુલ 63 ધારાસભ્યો છે. પરંતુ, કૉંગ્રેસના બે ધારાસભ્યો – રાજેન્દ્ર ભારતી અને મુકેશ મલ્હોત્રા કાનૂની કારણોસર આ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટે પાત્ર (એલિજિબલ) નથી. આથી કૉંગ્રેસનું અસરકારક સંખ્યાબળ ઘટીને માત્ર 61 મતોનું જ રહી જાય છે. આ જ ગણિતના કારણે ત્રીજી બેઠક માટે ક્રોસ વોટિંગ અને અન્ય નાના પક્ષોના સમર્થનની આશાએ ચૂંટણી રસપ્રદ બની હતી. પરંતુ હવે કૉંગ્રેસના ઉમેદવારનું ફોર્મ જ રદ થઈ જતાં, આ ત્રીજી બેઠક પણ વગર કોઈ ચૂંટણીએ ભાજપના ખાતામાં જવી સો ટકા નક્કી થઈ ગઈ છે.