વારાણસી એરપોર્ટ પર એર ઇન્ડિયાના વિમાનમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી

બુધવારે વારાણસી એરપોર્ટ પર ગભરાટ ફેલાઈ ગયો જ્યારે મુંબઈ જતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી મળી. માહિતી મળતાં, વિમાનને તાત્કાલિક આઇસોલેશન બેમાં પાર્ક કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. એરપોર્ટ સુરક્ષા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિમાન મુંબઈથી વારાણસી પહોંચ્યું હતું અને પરત ફરવા માટે તૈયાર હતું. બોમ્બની ધમકીથી ગભરાટ ફેલાયો ત્યારે મુસાફરો પહેલાથી જ વિમાનમાં ચઢી ગયા હતા.
One of our flights to Varanasi received a security threat. In line with protocol, the Government-appointed Bomb Threat Assessment Committee was immediately alerted, and all necessary security procedures promptly initiated. The flight landed safely and all guests have been… pic.twitter.com/df4NNFGGQL
CISF બોમ્બ સ્ક્વોડ હાલમાં વિમાનનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. દરમિયાન, એરપોર્ટ પરિસરમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે, અને તમામ ફ્લાઇટ્સ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.