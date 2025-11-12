પુતિનની ભારત મુલાકાતની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ

રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ડિસેમ્બરમાં ભારતની રાજ્ય મુલાકાતે આવશે. અહેવાલ છે કે રોસકોંગ્રેસ ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં રશિયા-ભારત ફોરમનું પૂર્ણ સત્ર બોલાવશે. પુતિન પણ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. ક્રેમલિન દ્વારા અગાઉ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે પુતિન ડિસેમ્બરમાં ભારતની મુલાકાત લેશે. હવે, રોસકોંગ્રેસ દ્વારા પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે કે તેઓ 5 ડિસેમ્બરે ભારત આવશે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ સંરક્ષણ સહયોગ પર ચર્ચા કરે તેવી અપેક્ષા છે.
ડિસેમ્બર 2021 પછી પુતિનની ભારત મુલાકાત
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાત દરમિયાન, S400 વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલી અને Su-57 ફાઇટર જેટની ખરીદી પર પણ ચર્ચા થઈ શકે છે. તેઓ અગાઉ ડિસેમ્બર 2021 માં ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેથી, આ મુલાકાત ભારત-રશિયા સંબંધો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે અમેરિકા પણ ભારત પર રશિયા પાસેથી તેલ ન ખરીદવા માટે દબાણ કરી રહ્યું છે. અમેરિકા વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાત પર પણ નજીકથી નજર રાખશે. અગાઉ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને પુતિને ઓક્ટોબરમાં ફોન પર વાત કરી હતી. તેમની વાતચીત દરમિયાન, બંને નેતાઓએ રશિયા અને ભારત વચ્ચેના સુધરેલા સંબંધો વિશે વાત કરી હતી.
Su-57 સોદો પણ થઈ શકે છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન પણ દિલ્હીમાં ભારતીય અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરશે. આ મુલાકાત દરમિયાન Su-57 ફાઇટર જેટ માટેનો સોદો પણ થઈ શકે તેવી અપેક્ષા છે. ભારતીય વાયુસેના તેના કાફલામાં ફાઇટર વિમાનોની સંખ્યા વધારવાનો પ્રયાસ કરશે. HAL પાસે પહેલાથી જ આ વિમાન બનાવવા માટે માળખાગત સુવિધા છે. વધુમાં, રશિયા આ વિમાન માટે ટેકનોલોજી અને સોર્સ કોડ ભારત સાથે શેર કરવા તૈયાર છે. તે S-400 વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલી ખરીદવા માટે પણ તૈયાર છે, જેણે પાકિસ્તાન સામેના સંઘર્ષમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.