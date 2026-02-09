એપ્સટાઇન ફાઇલોમાં પુતિનની એન્ટ્રી, રશિયન રાષ્ટ્રપતિના નામનો 1005 વખત ઉલ્લેખ

યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલી જેફરી એપ્સટાઇન ફાઇલોએ વિશ્વભરમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનું નામ આ લાખો પાનાના દસ્તાવેજોમાં ઓછામાં ઓછા 1005 વખત દેખાય છે. રિપોર્ટ અનુસાર, મોટાભાગના સંદર્ભો ન્યૂઝ ક્લિપિંગ્સ અથવા એપ્સટાઇનને મોકલવામાં આવેલા અહેવાલો સાથે સંબંધિત છે, પરંતુ કેટલાક ઇમેઇલ્સમાં એપ્સટાઇન દ્વારા પુતિન સાથે મુલાકાત ગોઠવવાના વારંવાર પ્રયાસોનો ઉલ્લેખ છે. જો કે, આ ફાઇલોમાં ક્યાંય પણ એવા કોઈ પુરાવા નથી કે બંને ખરેખર મળ્યા હતા.

રિપોર્ટ અનુસાર, એપ્સટાઇને રશિયન અધિકારીઓ, ભૂતપૂર્વ રાજદૂતો અને FSB સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓનો પણ સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ખુલાસાએ હની ટ્રેપ અને જાસૂસીની અટકળોને વેગ આપ્યો છે. રિપોર્ટના પ્રકાશન પછી, પોલેન્ડના વડા પ્રધાન ડોનાલ્ડ ટસ્કે તપાસની જાહેરાત કરી, તેને રશિયન ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથે સંકળાયેલું એક મોટું કૌભાંડ ગણાવ્યું, જ્યારે ક્રેમલિને આ દાવાઓને બકવાસ ગણાવ્યા.

એપ્સટાઇન રશિયન રાજદૂત સાથે મળ્યા

જાહેર કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, એપ્સટાઇન નિયમિતપણે ન્યૂ યોર્કમાં રશિયાના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત વિટાલી ચુર્કિન સાથે મળતા હતા. એપ્સટાઇન ચુર્કિનના પુત્ર મેક્સિમને પણ ન્યૂ યોર્કની એક પ્રખ્યાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન કંપનીમાં નોકરી ઓફર કરતા હતા. 2017 માં ચુર્કિનના અચાનક મૃત્યુ પછી, એપ્સટાઇને રશિયા સાથે સંપર્ક જાળવવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધવાનું શરૂ કર્યું. જૂન 2018 માં, એપ્સટાઇને નોર્વેજીયન રાજકારણી થોર્બજોર્ન જેગલેન્ડ (જે તે સમયે યુરોપ કાઉન્સિલના સેક્રેટરી જનરલ હતા) ને ઇમેઇલ કર્યો. આ ઇમેઇલમાં, તેમણે લખ્યું કે જેગલેન્ડે પુતિનને સૂચન કરવું જોઈએ કે રશિયન વિદેશ પ્રધાન સેરગેઈ લવરોવ તેમની સાથે વાત કરીને માહિતી મેળવી શકે. એપ્સટાઇને લખ્યું કે ચુર્કિન ખૂબ સારા હતા અને તેમની વાતચીત પછી ટ્રમ્પને મનાવી લીધા હતા. જેગલેન્ડે જવાબ આપ્યો કે તેઓ લવરોવના સહાયક સાથે મુલાકાત કરશે અને આ માહિતી પહોંચાડશે.

અહેવાલો અનુસાર, એપ્સટાઇનના સેરગેઈ બેલ્યાકોવ જેવા અધિકારીઓ સાથે પણ સંબંધો હતા, જેમના રશિયાની ગુપ્તચર એજન્સી (FSB) સાથે સંબંધો હોવાનું કહેવાય છે. તેમણે સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ઇન્ટરનેશનલ ઇકોનોમિક ફોરમમાં પણ હાજરી આપી હતી અને રશિયન અધિકારીઓને પશ્ચિમી રોકાણ આકર્ષવા અંગે સલાહ આપી હતી. અહેવાલો અનુસાર, એપ્સટાઇને 2019 ના અંતમાં રશિયન વિઝા મેળવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. જો કે, આ દસ્તાવેજો કોઈ નક્કર પુરાવા આપતા નથી કે એપ્સટાઇને ક્યારેય પુતિન સાથે મુલાકાત કરી હતી.

Kazan: Russian President Vladimir Putin at an expanded meeting of BRICS leaders during the 16th BRICS Summit on Wednesday, October 23, 2024. (Photo: IANS)

પોલેન્ડના વડા પ્રધાને તપાસનો આદેશ આપ્યો

આ ખુલાસા બાદ, પોલેન્ડના વડા પ્રધાન ડોનાલ્ડ ટસ્કે જાહેરાત કરી કે તેમનો દેશ એપ્સટાઇનના રશિયન ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથેના સંભવિત સંબંધોની તપાસ શરૂ કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક પ્રેસમાં વધતા સંકેતો, માહિતી અને ટિપ્પણીઓ એ શંકા તરફ નિર્દેશ કરે છે કે આ અભૂતપૂર્વ બાળ જાતીય શોષણ કૌભાંડ રશિયન ગુપ્તચર સેવાઓ દ્વારા સહ-આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું.

રશિયાએ આ વિશે શું કહ્યું?

બીજી બાજુ, રશિયન સરકારે આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે. ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે જણાવ્યું હતું કે એપ્સટાઇને અને રશિયન જાસૂસી અંગેના દાવાઓને ગંભીરતાથી ન લેવા જોઈએ. તેમણે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે આ સિદ્ધાંતને કોઈપણ રીતે લઈ શકાય છે, પરંતુ ગંભીરતાથી નહીં. તેમણે કહ્યું, મને આવા સિદ્ધાંતો પર ઘણી મજાક કરવાનું મન થાય છે, પરંતુ ચાલો આપણો સમય બગાડો નહીં.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR