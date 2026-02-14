પુતિનના વિરોધી નવલનીને આપવામાં આવ્યું હતું ‘ઝેરી દેડકાનું ઝેર’

રશિયન વિપક્ષી નેતા અને રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના કટ્ટર વિરોધી, એલેક્સી નવલનીના મૃત્યુથી ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદ થયો છે. અહેવાલો અનુસાર, યુકે, ફ્રાન્સ અને જર્મની સહિત પાંચ યુરોપીય દેશોએ રશિયા પર વિપક્ષી નેતા અને રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના કટ્ટર ટીકાકાર, એલેક્સી નવલનીને ઝેર આપવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
આ દેશોના વિદેશ મંત્રાલયોએ દક્ષિણ અમેરિકામાં ઝેરી દેડકામાં જોવા મળતું ઝેર એપિબેટીડાઇન હોવાની પુષ્ટિ કરી છે અને તે રશિયામાં કુદરતી રીતે થતું નથી. યુકેના વિદેશ કાર્યાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “અમે જાણીએ છીએ કે રશિયન સરકારે હવે તેના વિરોધીઓના ડરથી નવલનીને નિશાન બનાવવા માટે આ ઘાતક ઝેરનો ઉપયોગ કર્યો છે. સંયુક્ત નિવેદનમાં, દેશોએ કહ્યું કે રશિયા પાસે આ ઝેર આપવા માટે સાધન, હેતુ અને તક હતી.
બ્રિટિશ વિદેશ સચિવ યવેટ કૂપરે જણાવ્યું હતું કે, રશિયા નવલનીને એક મોટો ખતરો માનતું હતું. આ પ્રકારના ઝેરનો ઉપયોગ કરીને, રશિયન સરકારે તેના નિકાલ પર રહેલા શસ્ત્રો અને રાજકીય વિરોધીઓ પ્રત્યેનો તેનો ભારે ડર દર્શાવ્યો છે.
નવલની 2024 માં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો
એલેક્સી નવલની ફેબ્રુઆરી 2024 માં આર્કટિક પ્રદેશમાં એક નિર્વાસિત વસાહતમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. તે 19 વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યો હતો, જેને નવલનીએ રાજકીય રીતે પ્રેરિત ગણાવી હતી. નવલની લાંબા સમયથી રશિયામાં ભ્રષ્ટાચાર અને રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની નીતિઓના કટ્ટર ટીકાકાર રહ્યા હતા. તેમની પત્ની, યુલિયા નવલનાયાએ પણ અગાઉ પ્રયોગશાળા પરીક્ષણોમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે તેમને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું અને પુતિનને દોષી ઠેરવ્યા હતા. રશિયન સરકારે હજુ સુધી યુરોપના આરોપોનો જવાબ આપ્યો નથી. આ નવો આરોપ રશિયા અને યુરોપિયન દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી તણાવને વધુ વધારી શકે છે.