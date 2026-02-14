Valentine’s Day: જોઈ લો, બૉલિવૂડ સેલેબ્સે કઈ રીતે વ્યક્ત કર્યો પ્રેમ

વેલેન્ટાઇન ડે (Valentine’s Day)બધા પ્રેમીઓ માટે ખાસ દિવસ છે. સામાન્ય યુગલોથી લઈને સેલિબ્રિટી સુધી, દરેક વ્યક્તિ આ દિવસ પોતાના જીવનસાથી સાથે વિતાવવા માંગે છે. અભિનેતા અજય દેવગણથી લઈ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી સહિતના સેલેબ્સે પ્રેમ દિવસની ખાસ ઉજવણી કરી છે.

અજય દેવગણે કાજોલ પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો

 

અજય દેવગણે કાજોલ માટે એક રોમેન્ટિક સ્ટોરી શેર કરી. જેમાં તેમણે સાથે કામ કરેલી ફિલ્મોની ક્લિપ્સ દર્શાવવામાં આવી છે. કેપ્શનમાં અભિનેતાએ તેની પત્નીને પૂછ્યું “શું તમે મારા વેલેન્ટાઇન બનશો”

અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિન્હાએ પણ ખાસ અંદાજમાં વેલેન્ટાઈન્સ ડેની શુભકામના પાઠવી છે.

 

શિલ્પા શેટ્ટીએ રાજ કુન્દ્રાને પાઠવી શુભેચ્છા

અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી પોતાના જીવન અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખૂબ જ ખાસ છે. તે દરેક પ્રસંગે પોતાના પરિવાર સાથે આનંદ માણતી જોવા મળે છે. તેવી જ રીતે વેલેન્ટાઇન ડે પર તેણીએ તેના પતિ રાજ કુંદ્રા માટે એક ખાસ નોંધ લખી છે. અભિનેત્રીએ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પોતાનો અને રાજનો એક ફોટો શેર કર્યો. ફોટામાં બંને બ્લેક આઉટફિટમાં એક યાટ પર ઉભા છે. કપલ ટાઇટેનિક પોઝમાં જોવા મળે છે. શિલ્પાએ ફોટોના કેપ્શનમા લખ્યું છે કે “પહેલા દિવસથી જ ફિલ્મી.. હેપ્પી વેલેન્ટાઇન ડે, મારી પ્રિય કૂકી.”

વેલેન્ટાઈન ડે પર અભિનેત્રી કરીના કપૂરે પણ તેના પતિ સૈફ અલી ખાન માટે એક પોસ્ટ શેર કરી છે. પોસ્ટમાં તેણે એક ફોટો શેર કર્યો અને લખ્યું, “તમે જ્યાં પણ હોવ, હું ત્યાં છું. વેલેન્ટાઇન ડેની શુભકામનાઓ.” કરીનાએ સૈફ સાથેના એક કાર્યક્રમનો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો.

લિન લૈશરામે એક ફોટો શેર કર્યો
અભિનેતા રણદીપ હુડ્ડાની પત્ની લિન લૈશરામે પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી શેર કરીને અભિનેતાને વેલેન્ટાઇન ડેની શુભેચ્છા પાઠવી. લિને પોતાનો અને અભિનેતાનો એક સુંદર ફોટો પોસ્ટ કર્યો, જેમાં તે અને રણદીપ ટ્રિપનો આનંદ માણી રહ્યા છે. એકબીજામાં ખોવાયેલા આ કપલ એકદમ સુંદર લાગે છે.

નુસરત ભરૂચાએ પોતાનો બોલ્ડ અંદાજ બતાવ્યો

અભિનેત્રી નુસરત ભરૂચાએ વેલેન્ટાઇન ડે પર સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના ખાસ ફોટા શેર કર્યા. તેને શેર કરતા નુસરતે લખ્યું, “હેપ્પી વેલેન્ટાઇન.” આ ફોટા એક બીચના છે જ્યાં નુસરતે મીણબત્તીથી ડિનરનો આનંદ માણ્યો હતો.

 

અભિનેત્રી સોહા અલી ખાન ઘણીવાર તેના નાના પરિવાર સાથે ઉજવણી કરતી જોવા મળે છે. પછી ભલે તે તેની પુત્રીનો જન્મદિવસ હોય કે લાંબી રજા હોય, સોહા દરેક ક્ષણનો ભરપૂર આનંદ માણે છે. આ વેલેન્ટાઇન ડે પર સોહાએ તેના પતિ અભિનેતા કુણાલ ખેમુને એક ખાસ વીડિયો શેર કરીને શુભેચ્છા પાઠવી. આ વીડિયોમાં તેણી અને કુણાલના ગીત ગાતા અને સાથે ફરતા જોવા મળતા ઘણા ખુશ ક્ષણો દર્શાવવામાં આવી છે. તેણીએ કેપ્શન આપ્યું,”હેપ્પી વેલેન્ટાઇન ડે, મેં આનું નિર્દેશન કર્યું છે.”

અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે પોતાની અને પત્ની પ્રિયંકાની એક તસવીર શેર કરી અને લખ્યું, “આપણે કદાચ યોગ્ય સમયે મળ્યા ન હોઈએ, પરંતુ આપણે શરૂઆતથી જ એક જ વાર્તાનો ભાગ છીએ. વેલેન્ટાઈન ડેની શુભકામનાઓ.”

કૃતિએ પુલકિત સાથે ફોટો શેર કર્યો

 

અભિનેત્રી કૃતિ ખરબંદાએ તેના પતિ, અભિનેતા પુલકિત સમ્રાટ સાથેનો ફોટો શેર કર્યો, જેમાં કેપ્શન આપ્યું “હેલો વેલેન્ટાઇન.” ફોટામાં આ કપલ ખૂબ જ ખુશ દેખાઈ રહ્યું છે.

 

