રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ: પુતિન સમગ્ર યુક્રેન અને યુરોપ પર કબજો કરવા માંગે છે!

યુએસ ગુપ્તચર અહેવાલો ચેતવણી આપે છે કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને યુક્રેનમાં તેમના યુદ્ધ લક્ષ્યોમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. તેઓ આખા યુક્રેન પર કબજો કરવા માંગે છે અને ભૂતપૂર્વ સોવિયેત બ્લોકના ભાગોને ફરીથી કબજે કરવાના તેમના પ્રયાસો ચાલુ રાખવા માંગે છે. આ માહિતી યુએસ ગુપ્તચરની નજીકના છ સ્ત્રોતો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
પુતિન આખા યુક્રેન અને ભૂતપૂર્વ સોવિયેત બ્લોક પર કબજો કરવા માંગે છે
રોઇટર્સ અનુસાર, આ અહેવાલો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના શાંતિ વાટાઘાટકારોના નિવેદનોથી સંપૂર્ણપણે વિરોધાભાસી છે. ટ્રમ્પની ટીમ કહે છે કે પુતિન યુદ્ધનો અંત લાવવા માંગે છે. જો કે, ગુપ્તચર અહેવાલો સૂચવે છે કે પુતિનના ઇરાદા 2022 માં પૂર્ણ-સ્તરે આક્રમણ શરૂ કર્યું ત્યારે જેવા જ રહ્યા હતા. નવીનતમ અહેવાલ સપ્ટેમ્બરના અંતનો છે. આ તારણો યુરોપિયન નેતાઓ અને તેમની ગુપ્તચર એજન્સીઓના મંતવ્યો સાથે સુસંગત છે. તેઓ માને છે કે પુતિન સમગ્ર યુક્રેન અને ભૂતપૂર્વ સોવિયેત બ્લોક દેશો (નાટો સભ્યો સહિત) ના પ્રદેશો ઇચ્છે છે. યુએસ હાઉસ ઇન્ટેલિજન્સ કમિટીના ડેમોક્રેટિક સભ્ય માઇક ક્વિગલીએ જણાવ્યું હતું કે, “ગુપ્ત માહિતી હંમેશા એવી રહી છે કે પુતિન વધુ ઇચ્છે છે. યુરોપિયનો આ સંપૂર્ણપણે માને છે. ધ્રુવો તે સંપૂર્ણપણે માને છે. બાલ્ટિક દેશો માને છે કે તેઓ પ્રથમ લક્ષ્ય છે.
રશિયન દળો આશરે 6,000 ચોરસ કિલોમીટર પર કબજો કરે છે
રશિયા હાલમાં યુક્રેનના લગભગ 20 ટકા પ્રદેશ પર કબજો કરે છે. આમાં લુહાન્સ્ક અને ડોનેટ્સક પ્રાંત (ડોનબાસ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર) ના મોટા ભાગો, ઝાપોરિઝ્ઝિયા અને ખેરસનના ભાગો અને ક્રિમીઆનો સમાવેશ થાય છે. પુતિન આ બધાને રશિયાનો ભાગ હોવાનો દાવો કરે છે. આ વર્ષે, રશિયન સેનાએ આશરે 6,000 ચોરસ કિલોમીટર પર કબજો કર્યો છે.
શાંતિ વાટાઘાટોની સ્થિતિ શું છે?
ટ્રમ્પની ટીમ 20-પોઇન્ટ શાંતિ યોજના પર કામ કરી રહી છે. તેમના જમાઈ, જેરેડ કુશનર અને રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર સ્ટીવ વિટકોફ યુક્રેનિયન, રશિયન અને યુરોપિયન અધિકારીઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છે. બર્લિનમાં, અમેરિકન, યુક્રેનિયન અને યુરોપિયન વાટાઘાટકારો યુક્રેન માટે સુરક્ષા ગેરંટી પર એક કરાર પર પહોંચ્યા છે. આમાં શામેલ છે:
તૈનાતી મુખ્યત્વે યુરોપિયન સુરક્ષા દળો (યુક્રેન અને પડોશી દેશોમાં ફ્રન્ટલાઈનથી દૂર)
યુક્રેનની સેનાને 800,000 સૈનિકો સુધી મર્યાદિત કરવી (રશિયા ઓછા ઇચ્છે છે, યુએસ આ માટે ખુલ્લું છે)
યુએસ તરફથી ગુપ્તચર અને અન્ય સહાય
યુએસ સેનેટ તરફથી મંજૂરી, સંભવતઃ યુએસ-સમર્થિત હવાઈ પેટ્રોલિંગનો સમાવેશ થાય છે.
કેટલાક સ્ત્રોતો અનુસાર, આ ગેરંટી યુક્રેનના પ્રદેશમાંથી પાછા ખેંચવા પર આધારિત છે, પરંતુ અન્ય લોકો કહે છે કે વૈકલ્પિક વિકલ્પો શોધવામાં આવી રહ્યા છે. યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સ્કી પ્રદેશ છોડવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, એક પ્રશ્ન અનુત્તરિત રહે છે: આ સુરક્ષા ગેરંટીઓ ખરેખર શું કરશે?
ટ્રમ્પ યુક્રેન પર ડોનેટ્સકના નાના ભાગમાંથી તેના સૈનિકો પાછા ખેંચવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ઝેલેન્સ્કી અને મોટાભાગના યુક્રેનિયનો પાલન કરવા તૈયાર નથી. પુતિને શુક્રવારે કહ્યું હતું કે તેઓ શાંતિ વાટાઘાટો માટે તૈયાર છે, પરંતુ કોઈ સમાધાન કર્યું નથી અને પોતાની શરતો નક્કી કરી નથી. તેઓ યુક્રેનમાં વિદેશી સૈનિકોની તૈનાતીનો વિરોધ કરે છે.