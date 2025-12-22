બાંગ્લાદેશમાં વધુ એક વિદ્યાર્થી નેતા પર ખૂની હુમલો 

ઢાકા: વિદ્યાર્થી નેતા ઉસ્માન હૈદીની હત્યાને લઈને બાંગ્લાદેશમાં વ્યાપક અશાંતિ અને હિંસા વચ્ચે, સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, વધુ એક વિદ્યાર્થી નેતાના માથામાં ગોળી મારી દેવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીની ઓળખ મોહમ્મદ મોતાલેબ શિકદર તરીકે થઈ છે, જે ઉસ્માન હૈદીના પક્ષ નેશનલ સિટીઝન પાર્ટી (NCP)ના વિદ્યાર્થી નેતા હતા. આજે સવારે લગભગ 11.45 વાગ્યે ખુલનામાં અજાણ્યા બંદૂકધારીઓએ તેમના માથામાં ગોળી મારી હતી. તેઓ હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
તપાસના ઇન્ચાર્જ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું.”શિકદરના કાનની એક બાજુ ગોળી વાગી ગઈ હતી. તેઓ હાલમાં ખતરાથી બહાર છે. વિદ્યાર્થી નેતાને તેમના માથાના સીટી સ્કેન માટે ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને ઘટનાની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.”
આ પહેલાં કટ્ટરપંથી વિદ્યાર્થી નેતા શરીફ ઉસ્માન હૈદીનું ગયા અઠવાડિયે માથામાં ગોળી વાગવાથી મૃત્યુ થયું હતું. 32 વર્ષીય શરીફ ઉસ્માન હૈદી તેમના ઘૃણાસ્પદ ભારત વિરોધી ભાષણો માટે જાણીતા હતા અને ગયા વર્ષે વિદ્યાર્થી બળવા દરમિયાન તેઓ પ્રખ્યાત થયા હતા, જેના કારણે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનથી બનેલી NCP, ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોના એક ભાગ તરીકે અસ્તિત્વમાં આવી હતી, અને તેના કટ્ટરપંથી તત્વોએ ઉશ્કેરણીજનક નિવેદનો આપીને ભારત વિરોધી લાગણીઓને ભડકાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.