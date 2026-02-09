શરદ પવારની તબિયત લથડી, પુણેની હોસ્પિટલમાં દાખલ

NCP (SP) ના પ્રમુખ શરદ પવારની તબિયત સોમવારે અચાનક બગડી. તેમને બારામતીથી પુણે એરલિફ્ટ કરીને રૂબી હોલ ક્લિનિકમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પવારના કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે તેમને તાવ અને ખાંસી છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે. સ્વર્ગસ્થ નેતા અને ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવારની તેરમી પુણ્યતિથિ સોમવારે બારામતી તાલુકાના કાઠેવાડીમાં ઉજવવામાં આવી રહી છે. શરદ પવાર અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સમારોહમાં હાજરી આપવાના હતા, પરંતુ આજે સવારે પવારની તબિયત બગડી ગઈ, જેના કારણે તેઓ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શક્યા નહીં.
અહેવાલો અનુસાર, પવારને સવારથી જ ખાંસી, તાવ અને શરદીનો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો, તેથી ડોકટરોની એક ટીમ વહેલી સવારે બારામતીના ગોવિંદબાગ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચી. ડોકટરોએ પવારનું નિયમિત ચેકઅપ કર્યું. આ પછી, ડોકટરોની એક ટીમ બપોરે શરદ પવારની ફરીથી તપાસ કરવા ગઈ.
પુણેની રૂબી હોસ્પિટલમાં દાખલ
શરદ પવારને પુણેની રૂબી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શરદ પવાર થોડીવાર પહેલા પુણે જવા રવાના થયા હતા. તેમની પુત્રી અને સાંસદ સુપ્રિયા સુલે પણ તેમની સાથે છે. તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની વધુ સારવાર પુણેની રૂબી હોસ્પિટલમાં થશે. પરિવારના નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે શરદ પવાર સતત ઉધરસ અને કફનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે. તેમણે રક્ષણાત્મક માસ્ક પહેર્યો હતો, અને તબીબી સહાય પણ ઉપલબ્ધ હતી.