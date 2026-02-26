નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવાર NCP ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા

મહારાષ્ટ્રના સ્વર્ગસ્થ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવારને વધુ એક મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ગુરુવારે, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠક મળી અને સર્વાનુમતે તેમને NCP ના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા. આ નિર્ણય પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠક અને રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં લેવામાં આવ્યો.
સંમેલનમાં બોલતા, પ્રફુલ્લ પટેલે ભાવનાત્મક ભાષણ આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે અજિત પવારના અવસાન પછી, ઘણા દલીલો અને અટકળો ઉભી થઈ હતી, પરંતુ કોઈ પણ પક્ષના નેતાએ બીજો કોઈ વિચાર કર્યો ન હતો. તેમણે કહ્યું કે બધા નેતાઓએ સર્વાનુમતે અજિત પવારના સ્થાને નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની પસંદગી કરવાનો નિર્ણય લીધો, અને આ હેતુ માટે રાષ્ટ્રીય અધિવેશન બોલાવવામાં આવ્યું હતું.
પ્રફુલ્લ પટેલે, પોતાને અજિત પવારના 35 વર્ષ જૂના સહયોગી, કાર્યકર, નેતા અને પાર્ટીના સ્થાપક સભ્ય તરીકે વર્ણવતા, સુનેત્રા પવારનું નામ ઔપચારિક રીતે પ્રસ્તાવિત કર્યું. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટીએ નવા નેતૃત્વ હેઠળ એક થઈને આગળ વધવું જોઈએ. કોન્ફરન્સમાં હાજર રહેલા તમામ નેતાઓ અને પ્રતિનિધિઓએ આ પ્રસ્તાવને ટેકો આપ્યો, ત્યારબાદ સુનેત્રા પવારને સર્વાનુમતે NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યા.
NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા બાદ, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવારે કહ્યું, “દાદા (અજિત પવાર) ના અચાનક અવસાનથી ઊંડો દુઃખ થયો હતો. દરેક વ્યક્તિ ઇચ્છતા હતા કે કોઈ દાદાની ભૂમિકા સંભાળે. મેં બધાને મહારાષ્ટ્ર માટે દાદાના સપનાઓનું સન્માન કરવા વિનંતી કરી છે. આપણે બધા સાથે મળીને આગળ વધીશું.”