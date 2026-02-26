T20 World Cup 2026 : ટીમ ઈન્ડિયાએ બનાવ્યો સૌથી મોટો સ્કોર

ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો છે. તેઓએ ઝિમ્બાબ્વે સામેની સુપર 8 મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. ઝિમ્બાબ્વે સામે ભારતનો 256 રન વર્તમાન T20 વર્લ્ડ કપમાં કોઈપણ ટીમનો સૌથી વધુ સ્કોર છે. તે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં બીજો સૌથી વધુ સ્કોર અને ભારતનો સૌથી વધુ સ્કોર પણ છે.
ભારતે 19 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો
T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો સૌથી વધુ સ્કોર 218 હતો, જે તેમણે 2007માં ડરબનમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે બનાવ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે સામે સૌથી વધુ સ્કોર બનાવવાનો તેમનો 19 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો.
ભારતીય ટીમે શરૂઆતથી જ આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો. સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માએ પ્રથમ વિકેટ માટે 48 રનની ભાગીદારી કરી. સંજુ 24 રન બનાવી બ્લેસિંગ મુઝરબાનીની બોલિંગ પર રાયન બર્લના હાથમાં કેચ આપી પેવેલિયન પરત ફર્યા. શરૂઆત સારી હોવાને કારણે ભારતીય ઇનિંગ્સને મજબૂત આધાર મળી ગયો.
અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશને બીજી વિકેટ માટે 72 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી નોંધાવી. અભિષેકે ફક્ત 26 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂર્ણ કરી અને આ વર્લ્ડ કપમાં પ્રથમ વખત 50 નો આંક પાર કર્યો. તેમણે 30 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા, જેમાં 4 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેમની આ આક્રમક ઇનિંગ્સે મેચનો રુખ સંપૂર્ણપણે ભારત તરફ ફેરવી દીધો.
ઇશાન કિશન 38 રન બનાવી આઉટ થયા. તેમને સિકંદર રજાએ રિચર્ડ નગારવાના હાથમાં કેચ કરાવ્યા. ત્યારબાદ થોડા જ સમયમાં અભિષેક પણ ટિનોટેન્ડો માપોસાની બોલિંગ પર આઉટ થયા. જોકે, ભારતીય ટીમનો રનરેટ જળવાઈ રહ્યો અને મધ્યક્રમમાં પણ તોફાની બેટિંગ જોવા મળી.
કપ્તાન સૂર્યકુમાર યાદવે માત્ર 13 બોલમાં 33 રનની ઝડપી ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થયો. તેમની આક્રમક બેટિંગે અંતિમ ઓવરોમાં રનની ગતિ વધુ તેજ કરી. તેમનું વિકેટ પણ રિચર્ડ નગારવાએ જ મેળવ્યું.
અંતમાં હાર્દિક પંડ્યાએ શાનદાર ફિનિશિંગ આપતા નોટઆઉટ 50 રન નોંધાવ્યા અને ટીમનો સ્કોર 256/4 સુધી પહોંચાડ્યો. સાથે તિલક વર્માએ પણ નોટઆઉટ 44 રન બનાવી મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. બંનેએ અંતિમ ઓવરોમાં ઝડપી રન બનાવી જિમ્બાબ્વેના બોલરોને દબાણમાં મૂકી દીધા.
આ મુકાબલામાં બંને ટીમોની પ્લેઇંગ 11 માં ફેરફાર જોવા મળ્યો. ભારત તરફથી રિંકુ સિંહ અને વોશિંગ્ટન સુંદરને બહાર રાખવામાં આવ્યા અને તેમની જગ્યાએ સંજુ સેમસન તથા અક્ષર પટેલને તક આપવામાં આવી. જિમ્બાબ્વે તરફથી ગ્રીમ ક્રેમરની જગ્યાએ ટિનોટેન્ડો માપોસાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા.
256 રનનો લક્ષ્યાંક આ વર્લ્ડ કપ 2026 નો સૌથી મોટો સ્કોર સાબિત થયો છે. Super-8 રાઉન્ડમાં આટલો વિશાળ સ્કોર બનાવવાથી ભારતે નેટ રન રેટમાં પણ મોટો ફાયદો મેળવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. હવે જિમ્બાબ્વે સામે આ ટાર્ગેટ હાંસલ કરવો મુશ્કેલ પડકાર બની ગયો છે.
ચેન્નઈના ગરમ વાતાવરણ અને પ્રેશર ભરેલી પરિસ્થિતિમાં ભારતીય બેટિંગ લાઇનઅપે જે પ્રદર્શન કર્યું છે તે ટૂર્નામેન્ટના આગળના મુકાબલાઓ માટે પણ સંકેતરૂપ માનવામાં આવી રહ્યું છે. અભિષેક શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યાની ફિફ્ટીએ ટીમને આત્મવિશ્વાસ આપ્યો છે અને ફેન્સમાં જીતની આશા વધુ મજબૂત બનાવી છે.