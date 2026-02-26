2027 સુધી 7.2% ની સ્પિડથી દોડશે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા

EY રિપોર્ટ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2027 માં ભારતનો વિકાસ દર 6.8 થી 7.2 ટકાની વચ્ચે રહેશે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કરારો અને તાજેતરના સુધારાઓએ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવ્યું છે. આવકવેરા અને GST માં ફેરફારથી જાહેર ખરીદ શક્તિમાં વધારો થયો છે. કર વસૂલાતમાં ઘટાડો થવા છતાં, સરકાર તેના રાજકોષીય ખાધ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરે તેવી અપેક્ષા છે.

ભારતનું અર્થતંત્ર આગામી વર્ષોમાં એક નવા અને મજબૂત ઉછાળા માટે તૈયાર છે. અગ્રણી નાણાકીય સલાહકાર કંપની EY ઇકોનોમી વોચના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2027 માં દેશનો વિકાસ દર 6.8 થી 7.2 ટકાની વચ્ચે રહેવાનો અંદાજ છે. આ ઝડપી આર્થિક વૃદ્ધિ સીધી રીતે નવી રોજગારીની તકોનું સર્જન અને બજારમાં પ્રવાહિતામાં વધારો સૂચવે છે. આ આર્થિક વૃદ્ધિ પાછળના મુખ્ય ડ્રાઇવરો સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા તાજેતરના કડક નીતિગત પગલાં અને મજબૂત મધ્યમ ગાળાની સંભાવનાઓ છે. આ પ્રગતિ સામાન્ય માણસની નાણાકીય પરિસ્થિતિ સુધારવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

વેપાર કરારો આર્થિક પરિદૃશ્યમાં ફેરફાર કરે છે

ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારો દેશના અર્થતંત્રને સીધો ફાયદો પહોંચાડી રહ્યા છે. EY ઇન્ડિયાના મુખ્ય નીતિ સલાહકાર ડીકે શ્રીવાસ્તવ આ અહેવાલમાં સમજાવે છે કે અન્ય મુખ્ય અર્થતંત્રો અને મુખ્ય આર્થિક જૂથો સાથે ભારતનું વેપાર નેટવર્ક નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તર્યું છે.

આ વેપાર કરારોએ ભારતની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓને નોંધપાત્ર રીતે ઉજ્જવળ બનાવી છે. દેશમાં ચાલી રહેલા સતત માળખાકીય સુધારાઓએ નાણાકીય પરિદૃશ્યને સંપૂર્ણપણે ફરીથી આકાર આપ્યો છે. આ સુધારાઓ અને કરારો વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે ભારતીય બજારની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યા છે.

સામાન્ય જનતા પર કર માળખામાં ફેરફારોની અસર

ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં, સરકારે વ્યક્તિગત આવકવેરા અને માલ અને સેવા કર (GST) માળખામાં ઘણા નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે. આ નીતિગત ફેરફારોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય પરિવારોની નિકાલજોગ આવક વધારવાનો છે. જ્યારે લોકોના હાથમાં વધુ પૈસા હશે, ત્યારે તેઓ તેમની જરૂરિયાતો પર વધુ ખર્ચ કરી શકશે.

આ વધેલો ખર્ચ અને માંગ કોઈપણ દેશના આર્થિક વિકાસનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. જો કે, આ કર વિરામો સરકાર માટે નોંધપાત્ર આવક નુકસાન પણ પહોંચાડી રહ્યા છે. રિપોર્ટમાં અંદાજ છે કે નાણાકીય વર્ષ 2026 ના બજેટમાં નિર્ધારિત કુલ કરવેરા આવક લક્ષ્યો સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહીં.

2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય

સરકારે ‘વિકસિત ભારત 2047’ નું લાંબા ગાળાનું વિઝન ઘડ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ ઉચ્ચ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર-થી-જીડીપી ગુણોત્તરમાં સતત વધારો મહત્વપૂર્ણ છે. સરકારે પહેલાથી જ મોટા કર સુધારાઓ અમલમાં મૂક્યા હોવાથી, હવે ધ્યાન નવા માળખાકીય ફેરફારોને બદલે કર પાલનને કડક બનાવવા પર રહેશે. મહેસૂલ ખાધ અંગે ચિંતા હોવા છતાં, બજાર અને આર્થિક વિશ્લેષકો સરકારની નીતિઓમાં વિશ્વાસ રાખે છે. તેઓ માને છે કે સરકાર આ વર્ષે તેના રાજકોષીય ખાધ લક્ષ્યને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરશે.

