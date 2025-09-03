શાહબાઝ શરીફની ફરી એકવાર મજાક ઉડી, પુતિન પણ હસી પડ્યા

પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે ફરી એકવાર પોતાનું અપમાન કર્યું. તેમણે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સામે ત્રણ વખત પહેલા જેવી જ ભૂલનું પુનરાવર્તન કર્યું. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
બેઇજિંગમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) ની બેઠક દરમિયાન શાહબાઝ શરીફ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળ્યા હતા. જ્યારે તેઓ વાતચીત માટે બેઠા હતા, ત્યારે તેઓ ફરી એકવાર તેમના ઇયરફોન સાથે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે રશિયન નેતા તેમને હાથના ઈશારાથી ઇયરફોન કેવી રીતે લગાવવા તે શીખવી રહ્યા હતા.
પુતિન પણ પોતાનું હાસ્ય રોકી શક્યા નહીં
વાયરલ વીડિયોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે શરીફનો હેડસેટ કાનમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરવા છતાં લપસી ગયો અને પડી ગયો. પુતિન થોડીક સેકન્ડો સુધી શરીફને સંઘર્ષ કરતા જોતા રહ્યા અને હસવા લાગ્યા. વૈશ્વિક મંચ પર શરમથી બચવા માટે, રશિયન નેતાએ પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રપતિને ઇયરફોન ઉપાડીને તેને કેવી રીતે લગાવવો તે બતાવ્યું.