પુતિનની દેખરેખમાં રશિયન સેનાએ કર્યો પરમાણુ અભ્યાસ

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને બુધવારે જમીન, સમુદ્ર અને હવા આધારિત પરમાણુ શસ્ત્રોનો સમાવેશ કરતી કવાયતનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ કવાયતમાં મિસાઇલ ફાયરિંગનો સમાવેશ થતો હતો. આ કવાયત એવા સમયે થઈ હતી જ્યારે યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં ઘટાડો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી, અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથેની મુલાકાત પણ મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
ત્રણેય રશિયન પરમાણુ શક્તિઓએ આ કવાયતમાં ભાગ લીધો હતો. ક્રેમલિન (રશિયન રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલય) એ જણાવ્યું હતું કે લાંબા અંતરની મિસાઇલ, યાર્સ, રશિયાના પેલેસેત્સ્ક લોન્ચ સ્ટેશનથી છોડવામાં આવી હતી. બીજી મિસાઇલ, સિનેવા, બેરેન્ટ્સ સમુદ્રમાં સબમરીનમાંથી છોડવામાં આવી હતી. રશિયન Tu-95 બોમ્બરોએ પણ લાંબા અંતરની ક્રુઝ મિસાઇલો છોડ્યા હતા.
કમાન્ડ સિસ્ટમ તૈયારીનું પરીક્ષણ
રશિયન સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ કવાયત વરિષ્ઠ લશ્કરી અધિકારીઓ અને કમાન્ડ સિસ્ટમની તૈયારી ચકાસવા માટે હાથ ધરવામાં આવી હતી. રશિયન જનરલ સ્ટાફના ચીફ જનરલ વેલેરી ગેરાસિમોવે વિડીયો કોલ દ્વારા પુતિનને જણાવ્યું હતું કે આ કવાયતનો હેતુ પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે દર્શાવવાનો હતો.
ટ્રમ્પ-પુતિન મુલાકાત મુલતવી
પુતિને કહ્યું કે આ કવાયત પૂર્વનિર્ધારિત હતી, પરંતુ તે તે દિવસે થઈ જે દિવસે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ પુતિન સાથેની તેમની મુલાકાત રદ કરી રહ્યા છે, જે હંગેરીની રાજધાની બુડાપેસ્ટમાં યોજાવાની હતી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો બેઠકનું કોઈ પરિણામ નહીં આવે તો તે સમયનો બગાડ હશે.
સોમવારે યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો અને રશિયન વિદેશ પ્રધાન સેરગેઈ લવરોવ વચ્ચે ફોન પર થયેલી વાતચીત બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. લવરોવે જણાવ્યું હતું કે રશિયા હાલમાં યુક્રેનમાં યુદ્ધવિરામના પક્ષમાં નથી. ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે જણાવ્યું હતું કે સમય બગાડવાનું ટાળવા માટે બંને નેતાઓ વચ્ચેની મુલાકાત પહેલા સંપૂર્ણ તૈયારી કરવી જરૂરી છે.