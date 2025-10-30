ટ્રમ્પ પરમાણુ શસ્ત્રોનું પરીક્ષણ કરશે, પેન્ટાગોનને તૈયારી કરવાનો આદેશ

યુએસ પરમાણુ શસ્ત્રોનું પરીક્ષણ: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફરીથી પરમાણુ શસ્ત્રોનું પરીક્ષણ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સંરક્ષણ મંત્રાલય (પેન્ટાગોન) ને પરમાણુ શસ્ત્રોનું પરીક્ષણ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેમણે રશિયા અને ચીનના સ્તર સુધી પરીક્ષણ કરવા કહ્યું છે. આજે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કર્યા પછી, ટ્રમ્પે પરમાણુ પરીક્ષણના આદેશને યોગ્ય ઠેરવતું નિવેદન બહાર પાડ્યું. દરમિયાન, ટ્રમ્પના આદેશ પછી બહાર પાડવામાં આવેલા યુએસ કોંગ્રેસનલ રિસર્ચ સર્વિસના એક અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે પરમાણુ પરીક્ષણ આગામી 24 થી 36 મહિનામાં પૂર્ણ થશે.
ટ્રમ્પે પરીક્ષણના આદેશ વિશે શું કહ્યું?
એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, “જો રશિયા અને ચીન પરમાણુ પરીક્ષણ કરી શકે છે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પણ આવું કેમ કરી શકતા નથી? યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસે વિશ્વમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં પરમાણુ શસ્ત્રો છે, છતાં અમે પરીક્ષણો કરીશું કારણ કે અન્ય દેશો પણ કરે છે. પરમાણુ પરીક્ષણો ક્યારે અને ક્યાં કરવામાં આવશે તે હજુ સુધી નક્કી થયું નથી, પરંતુ અમે ટૂંક સમયમાં સ્થળ અને સમય નક્કી કરીશું અને પરીક્ષણની જાહેરાત કરીશું.” પરમાણુ પરીક્ષણો કરવાની યોજના તાજેતરમાં જ ઘડવામાં આવી હતી અને તેની તાત્કાલિક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
જ્યોર્જ બુશે ૧૯૯૨માં મોરેટોરિયમ લાદ્યું હતું
એ નોંધવું જોઈએ કે ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ બુશે ૧૯૯૨માં પરમાણુ પરીક્ષણો પર મોરેટોરિયમ લાદ્યો હતો. આ પહેલા, યુએસે ૧૯૪૫ થી ૧૯૯૨ દરમિયાન ૧,૦૫૪ પરમાણુ પરીક્ષણો કર્યા હતા. યુએસ અને ચીન બંનેએ કોમ્પ્રીહેન્સિવ ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ પ્રતિબંધ સંધિ (CTBT) હેઠળ પરમાણુ પરીક્ષણો પર પ્રતિબંધ મૂકવાના પ્રસ્તાવ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, પરંતુ આ પ્રસ્તાવનો ઔપચારિક રીતે અમલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. તેથી, જ્યારે ચીન પરમાણુ પરીક્ષણો કરી રહ્યું છે, ત્યારે યુએસે પણ કરારમાંથી ખસીને પરમાણુ પરીક્ષણો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.