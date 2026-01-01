ભારત ગાઝાના શાંતિ બોર્ડમાં જોડાશે, ટ્રમ્પે PM મોદીને આમંત્રણ આપ્યું

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને ગાઝા માટે સ્થાપિત આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન “બોર્ડ ઓફ પીસ” માં જોડાવા આમંત્રણ આપ્યું છે. બોર્ડનો હેતુ ગાઝામાં શાંતિ, પુનર્નિર્માણ અને નવી શાસન વ્યવસ્થાને આગળ વધારવાનો છે. ટ્રમ્પની 20-મુદ્દાની શાંતિ યોજનાના બીજા તબક્કાના ભાગ રૂપે 15 જાન્યુઆરીએ બોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
બોર્ડના પ્રાથમિક કાર્યો ગાઝાને શસ્ત્ર મુક્ત કરવા, માનવતાવાદી સહાય પહોંચાડવા, નાશ પામેલા માળખાનું પુનર્નિર્માણ કરવા અને તકનીકી પેલેસ્ટિનિયન વહીવટ સ્થાપિત કરવા છે. આ વહીવટની દેખરેખ ભૂતપૂર્વ પેલેસ્ટિનિયન અધિકારી અલી શાથના નેતૃત્વ હેઠળ NCAG (ગાઝાના વહીવટ માટે રાષ્ટ્રીય સમિતિ) દ્વારા કરવામાં આવશે.
ટ્રમ્પે તેને અત્યાર સુધીનું સૌથી મહાન અને સૌથી પ્રતિષ્ઠિત બોર્ડ ગણાવ્યું. બોર્ડની સ્થાપક કાર્યકારી સમિતિમાં યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો, ભૂતપૂર્વ બ્રિટિશ વડા પ્રધાન ટોની બ્લેર, ટ્રમ્પના જમાઈ અને સલાહકાર જેરેડ કુશનર, ટ્રમ્પના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ, વિશ્વ બેંકના પ્રમુખ અજય બંગા, અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ માર્ક રોવાન અને સલાહકાર રોબર્ટ ગેબ્રિયલનો સમાવેશ થાય છે.
૧૬ જાન્યુઆરીએ યુએસ દૂતાવાસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પે ગાઝા વહીવટ માટે રાષ્ટ્રીય સમિતિ (એનસીએજી) ની રચનાની જાહેરાત કરી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે આગામી અઠવાડિયામાં એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ અને ગાઝા એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડના વધારાના સભ્યોની જાહેરાત કરવામાં આવશે.
યુએન મધ્ય પૂર્વના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત નિકોલે મ્લાડેનોવ બોર્ડના અધ્યક્ષ રહેશે, જેમને ગાઝા માટે ઉચ્ચ પ્રતિનિધિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એક અલગ ગાઝા એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની પણ રચના કરવામાં આવી છે, જેમાં તુર્કીના વિદેશ પ્રધાન હકન ફિદાન, યુએઈના પ્રધાન રીમ અલ-હાશિમી, કતારી રાજદ્વારી અલી અલ-થવદી અને અન્ય પ્રાદેશિક પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ યુએસ નેતૃત્વ સાથે આરબ દેશોના જોડાણને દર્શાવે છે.