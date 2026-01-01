IND vs NZ: ન્યૂઝીલેન્ડે ત્રીજી વન-ડેમાં ભારતને હરાવી 2-1થી સિરીઝ જીતી

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ. શ્રેણીની અંતિમ મેચ 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડ માટે ડેરિલ મિશેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. સાથે મળીને, તેમણે ભારતીય બોલરોને સંપૂર્ણ રીતે કચડી નાખ્યા હતા. ન્યુઝીલેન્ડે ભારત સામેની આ મેચમાં જંગી સ્કોર નોંધાવ્યો હતો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી. રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલે પણ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું. ન્યુઝીલેન્ડે 41 રનથી મેચ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ ભારતીય ભૂમિ પર ન્યુઝીલેન્ડ માટે પ્રથમ ODI શ્રેણી જીત હતી. અગાઉ, ન્યુઝીલેન્ડે ક્યારેય ભારતીય ભૂમિ પર ODI શ્રેણી જીતી ન હતી.
New Zealand register a 41-run victory in the decider and win the series 2-1
Scorecard ▶️ https://t.co/KR2ertVUf5#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JuuARZ4y53
— BCCI (@BCCI) January 18, 2026
ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 337/8 રન બનાવ્યા. ઓપનર ડેવોન કોનવેએ 4 બોલમાં 5 રન બનાવ્યા, અને હેનરી નિકોલ્સ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયા. ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરી રહેલા ડેરિલ મિશેલે 131 બોલમાં 137 રન બનાવ્યા. ગ્લેન ફિલિપ્સે પણ 88 બોલમાં 106 રન બનાવ્યા. માઈકલ બ્રેસવેલે પણ 18 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા.
Take a bow @imVkohli!
He departs after a fantastic knock of 124 runs.#TeamIndia #INDvNZ pic.twitter.com/iade3iJmHJ
— BCCI (@BCCI) January 18, 2026
લક્ષ્યનો પીછો કરતા ભારતની શરૂઆત નબળી રહી. ઓપનર રોહિત શર્માએ 13 બોલમાં 11 રન બનાવ્યા. શુભમન ગિલે પણ 18 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા. મધ્યમ ક્રમમાં શ્રેયસ ઐયરે 10 બોલમાં 3 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી વિરાટ કોહલીએ 108 બોલમાં 124 રન બનાવ્યા. નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ પણ 57 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા અને હર્ષિત રાણાએ 43 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમ 46 ઓવરમાં 296 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને ન્યૂઝીલેન્ડે 41 રનથી મેચ જીતી લીધી.