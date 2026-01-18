ઝારખંડ: લગ્ન સમારોહમાંથી પરત ફરી રહેલી બસ પલટી, 5ના મોત, 25 ઘાયલ

ઝારખંડના લાતેહાર જિલ્લામાં રવિવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો જ્યારે છત્તીસગઢથી આવી રહેલી એક રિઝર્વ બસ મહુઆદાનર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઓરસા ખીણમાં કાબુ ગુમાવીને પલટી ગઈ. મુસાફરો બલરામપુરના મહારાજગંજ ગામથી સગાઈ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે જઈ રહ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે અને 25 થી વધુ ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી ઘણાની હાલત ગંભીર છે.
ઘટના બનતા જ ગ્રામજનોએ વહીવટીતંત્રને જાણ કરી અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી. મહુઆદાનર એસડીએમ વિપિન કુમાર દુબેએ તાત્કાલિક આરોગ્ય વિભાગ અને અન્ય ટીમો ઘટનાસ્થળે મોકલી. મહુઆદાનડ, ગારુ અને નેતરહાટની આરોગ્ય ટીમો એમ્બ્યુલન્સ સાથે પહોંચી અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. કેટલાક ગંભીર રીતે ઘાયલોને અન્ય હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પણ માનવતા દાખવી અને ઘાયલ મુસાફરોને ખાનગી વાહનોમાં હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં મદદ કરી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોની સારવાર ચાલી રહી છે, અને મૃત્યુઆંક અને ઘાયલોની સ્થિતિ અંગે સત્તાવાર માહિતી તબીબી તપાસ પછી જાહેર કરવામાં આવશે.