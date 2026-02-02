ધર્મ પરિવર્તન બાદ ચાર પરિવારોનો સામાજિક બહિષ્કાર

રાંચીઃ ઝારખંડના એક ગામમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવ્યા બાદ ચાર પરિવારોને સામાજિક બહિષ્કારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ ઘટના પશ્ચિમ સિંહભૂમ જિલ્લાના જગન્નાથપુર બ્લોકના હલ્દી પોખર ગામની છે, જ્યાં ચાર પરિવારોના ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવવાને કારણે ગામલોકોએ તેમના માટે અનેક જાહેર સુવિધાઓના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો. ગામલોકોએ જાહેર પાણીના સ્ત્રોતો, જંગલમાંથી મળતાં ઉત્પાદનો અને અન્ય જાહેર સુવિધાઓ સુધી તેમની પહોંચ રોકી દીધી હતી.
શનિવારે આ મામલો પોલીસ પ્રશાસનના ધ્યાનમાં આવ્યા બાદ પોલીસ અને આવક વિભાગના અધિકારીઓએ હસ્તક્ષેપ કર્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કાનૂની કાર્યવાહી અંગે ચેતવણી આપ્યા પછી ગામસ્તરીય બેઠક દ્વારા મામલાનું નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું. અસરગ્રસ્ત પરિવારોનો આરોપ હતો કે તેમને ગામનાં તળાવ, કૂવો, હેન્ડપંપ અને દુકાનોનો ઉપયોગ કરવા દેવામાં આવતો નહોતો અને જંગલમાંથી લાકડું તથા પાંદડા એકત્ર કરવાની પણ મનાઈ કરવામાં આવી હતી.
સરના ધર્મ સાથે જોડાયેલા ગામલોકોએ દાવો કર્યો કે આ નિર્ણય તેમના ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત માન્યતાઓની રક્ષા માટે લેવામાં આવ્યો હતો. તેમનું કહેવું હતું કે સતત ધર્માંતરણથી તેમના વન દેવતાઓ, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત સામાજિક માળખા પર અસર પડશે.
ચાર પરિવારોના ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પરિવર્તનનો મામલો
સત્તાવાર માહિતી મુજબ ત્રણ પરિવારો પહેલેથી જ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પરિવર્તિત થઈ ચૂક્યા હતા, જ્યારે તાજેતરમાં ચોથા પરિવારના અન્ય સભ્યો ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પરિવર્તિત થતાં આ મુદ્દો સામે આવ્યો. કુમારડુંગી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અધિકારી રંજિત ઓરાંવે જણાવ્યું કે પોલીસ અધિકારીઓ વ્યક્તિગત રીતે ગામમાં ગયા હતા અને બંને પક્ષો સાથે બેઠક કરી હતી.
અધિકારીએ કહ્યું હતું કે અમે પોતે ગામમાં ગયા અને સૌની સાથે વાત કરી. ગામના વડા સહિત સમગ્ર ગામને બોલાવવામાં આવ્યું હતું. સર્કલ ઓફિસર પણ હાજર હતા. સૌને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું કે સામાજિક બહિષ્કાર એક દંડનીય ગુનો છે. સર્કલ ઓફિસર મુક્તા સોરેને જણાવ્યું કે ધાર્મિક આધાર પર કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ ગેરકાનૂની અને ગેરબંધારણીય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પોલીસ સ્થિતિ પર ચાંપતી નજર રાખી રહી છે.