બંગાળ 15 વર્ષના જંગલ રાજને બદલવા માંગે છે : PM મોદી

પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લાના સિંગુરમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ બંગાળમાં પરિવર્તનનું આહ્વાન કર્યું અને લોકોને 15 વર્ષના જંગલ રાજનો અંત લાવવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે લોકો વાસ્તવિક પરિવર્તનની આશા સાથે આવ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ 15 વર્ષના જંગલ રાજને બદલવા માંગે છે. તાજેતરમાં, ભાજપ-એનડીએએ ફરી એકવાર બિહારમાં જંગલ રાજને અટકાવ્યું છે. હવે, પશ્ચિમ બંગાળ પણ ટીએમસીના જંગલ રાજનો અંત લાવવા માટે તૈયાર છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સિંગુરમાં લોકોનો આ ધસારો, તમારા બધાનો આ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહ, પશ્ચિમ બંગાળની એક નવી વાર્તા કહે છે. દરેક વ્યક્તિ એક જ લાગણી સાથે, એક જ આશા સાથે આવ્યો છે: ‘અમને વાસ્તવિક પરિવર્તન જોઈએ છે.’ દરેક વ્યક્તિ 15 વર્ષના જંગલ રાજને બદલવા માંગે છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અહીંની ટીએમસી સરકાર યોજનાઓ તમારા સુધી પહોંચવા દેતી નથી. હું ભાજપ પ્રત્યેની તેમની દુશ્મનાવટ સમજી શકું છું, પરંતુ ટીએમસી બંગાળના લોકો પર પોતાનો દુશ્મનાવટ ઉતારી રહી છે. તેઓ અહીંના યુવાનો અને ખેડૂતો પ્રત્યે દુશ્મનાવટભર્યા છે.

તેમણે કહ્યું કે ટીએમસી બંગાળના યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમી રહી છે, પરંતુ તેમને પીએમ શ્રી શાળાઓ દ્વારા ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણથી વંચિત રાખી રહી છે. બંગાળના બાળકોનું ભવિષ્ય બગાડતી ટીએમસી સરકારને જવી જોઈએ કે નહીં? ટીએમસીને હાંકી કાઢવી જોઈએ કે નહીં?

પીએમ મોદીએ પૂછ્યું કે શું બંગાળે આવી ટીએમસી સરકારને સજા કરવી જોઈએ. દેશમાં વિકાસમાં અવરોધ ઊભો કરતી અને ગરીબોના કલ્યાણમાં અવરોધ ઊભો કરતી સરકારોને સતત સજા આપવામાં આવે છે. દેશના મતદારો જાગૃત થયા છે. જે કોઈ આ અવરોધો ઉભા કરે છે તેને સતત સજા આપવામાં આવી છે. દિલ્હી એક એવી સરકાર હતી, જેણે કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓના અમલીકરણને અટકાવ્યું. અમે કહેતા રહ્યા કે દિલ્હીના ગરીબ પરિવારો માટે આયુષ્માન યોજના લાગુ થવી જોઈએ, પરંતુ તેનો અમલ થયો નહીં. દિલ્હીના લોકોએ તેમને સત્તામાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો બતાવ્યો. હવે, દિલ્હીના ગરીબો આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ મફત સારવાર મેળવી રહ્યા છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બંગાળના લોકો ટીએમસી સરકારને પાઠ ભણાવવા માટે કટિબદ્ધ છે, જેથી અહીં પણ ભાજપ સરકાર બને અને આયુષ્માન ભારત યોજના બંગાળમાં લાગુ કરવામાં આવે, જેમાં ગરીબોને મફત સારવાર મળે. ભાજપ માટે બંગાળમાં ડબલ એન્જિન સરકાર બનાવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યાં પણ ભાજપ ડબલ એન્જિન સરકાર છે, ત્યાં કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ હેઠળ ઉત્તમ કાર્ય થઈ રહ્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે કાયદો અને વ્યવસ્થા સુધરશે ત્યારે જ ઉદ્યોગો સ્થાપિત થશે અને બંગાળમાં રોકાણ આવશે. અહીં દરેક વસ્તુ પર સિન્ડિકેટ ટેક્સ લાદવામાં આવશે. ફક્ત ભાજપ સરકાર જ સિન્ડિકેટ ટેક્સ અને માફિયાવાદનો અંત લાવશે. ટીએમસી સરકાર પશ્ચિમ બંગાળ અને દેશની સુરક્ષા સાથે સમાધાન કરી રહી છે. તેથી, અહીંના યુવાનોએ ખાસ કરીને સતર્ક રહેવું જોઈએ. ટીએમસી ઘુસણખોરોને વિવિધ સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે અને તેમને બચાવવા માટે વિરોધ પ્રદર્શનોનું આયોજન કરે છે. ટીએમસી ઘુસણખોરોને પ્રેમ કરે છે કારણ કે તેઓ તેની મજબૂત વોટ બેંક છે. ઘુસણખોરોને બચાવવા માટે ટીએમસી કોઈપણ હદ સુધી જઈ શકે છે.

