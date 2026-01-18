દિલ્હીથી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી

ઈન્ડિગો દિલ્હી-બાગડોગરા ફ્લાઈટને બોમ્બથી ઉડાન ભરેલી ધમકી: દિલ્હીથી પશ્ચિમ બંગાળના બાગડોગરા જઈ રહેલી ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની ફ્લાઈટને બોમ્બથી ઉડાન ભરેલી ધમકી મળી હતી. તાત્કાલિક નિર્ણય લેતા, ફ્લાઈટને લખનૌ વાળવામાં આવી હતી અને એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કરવામાં આવ્યું હતું. સુરક્ષા એજન્સીઓએ વિમાનનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. એરલાઈનના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે સવારે લગભગ 8:46 વાગ્યે ફ્લાઈટ 6E6650 ને બોમ્બથી ઉડાન ભરેલી ધમકી મળી હતી. સ્થાપિત પ્રોટોકોલનું પાલન કરીને, ફ્લાઈટે એરપોર્ટ અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફ્લાઈટને તાત્કાલિક લખનૌ વાળવામાં આવી હતી, જ્યાં બધા મુસાફરો સુરક્ષિત રીતે ઉતરી ગયા હતા.
ઈન્ડિગોએ કહ્યું હતું કે તે મુસાફરો માટે કન્નુર પરત ફરવાની સેવા ચલાવશે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, કન્નુરથી અબુ ધાબી જતી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ 6E 1433 ને પણ અમદાવાદ વાળવામાં આવી હતી, જોકે તેનું કારણ ઈથોપિયામાં એક વિશાળ જ્વાળામુખી ફાટવાનો હતો જે લગભગ 10,000 વર્ષથી ત્યાં હતો. વૈજ્ઞાનિકોએ આ ઘટનાને ઇતિહાસની સૌથી અસાધારણ ઘટનાઓમાંની એક ગણાવી છે.
જૂનમાં બીજા એક કિસ્સામાં, ગુવાહાટી અને ચેન્નાઈ વચ્ચેની ઈન્ડિગોની એક ફ્લાઇટને અપૂરતા ઇંધણને કારણે ચેન્નાઈના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા બાદ બેંગલુરુ તરફ વાળવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ ડેટા દર્શાવે છે કે ફ્લાઇટ 6E6764 સાંજે 7:45 વાગ્યે ચેન્નાઈ પહોંચવાની હતી. જોકે, ચેન્નાઈના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા પછી, ઇંધણની અછતને કારણે વિમાનને બેંગલુરુ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ તરફ વાળવામાં આવ્યું હતું.