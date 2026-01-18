વસુધૈવ કુટુંબકમ 4.0માં ત્રીજા દિવસે વ્યાપક વિચાર-વિમર્શ

મુંબઈના ઓગસ્ટ ક્રાંતિ મેદાનમાં યોજાઈ રહેલા ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ 4.0’ કાર્યક્રમના ત્રીજા દિવસે વિચારવિમર્શ અને લોકભાગીદારીનો વ્યાપ વધુ વિસ્તરતો જોવા મળ્યો. કાયદા, બંધારણ અને સમાજના વિવિધ પાસાઓને આવરી લેતા સત્રોમાં માત્ર નિષ્ણાતો જ નહીં પરંતુ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને સામાન્ય નાગરિકોએ પણ સક્રિય રીતે ભાગ લીધો. કાર્યક્રમ દરમિયાન ચર્ચાઓ સાથે સંવાદ અને અભિપ્રાયોની આપ-લેનું જીવંત વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

આ દિવસે પ્રદર્શન વિસ્તાર સતત ખુલ્લો રહેતા મુલાકાતીઓએ પ્રાચીન ભારતીય દાર્શનિક વિચારોથી પ્રેરિત ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ’ની થીમને આધુનિક સંદર્ભમાં રજૂ કરતી રચનાઓ નિહાળી. ભારતીય બંધારણના 75 વર્ષના પ્રવાસને ઉજાગર કરતું વિશેષ પ્રદર્શન પણ લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું, જેમાં સામાજિક સમરસતા, જવાબદાર શાસન અને નૈતિક મૂલ્યો પર ભાર મૂકાયો.

વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ તૈયાર કરાયેલા ઝોનમાં કાયદાકીય અભ્યાસ સાથે જોડાયેલી પ્રવૃત્તિઓ યોજાઈ, જ્યાં યુવાનોને પોતાની ક્ષમતાઓ રજૂ કરવાની તક મળી. મૂટ કોર્ટ અને સંવાદાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓએ કાયદા પ્રત્યેની સમજ અને આત્મવિશ્વાસ પ્રદર્શિત કર્યો. આ પ્રવૃત્તિઓએ યુવાનોને વ્યવહારુ જ્ઞાન સાથે જાહેર મંચ પર પોતાની વાત મૂકવા પ્રેરિત કર્યા.

કાયદાકીય ચર્ચાના સત્રોમાં મૂળભૂત અધિકારો, બંધારણીય સંતુલન અને નાગરિક સ્વતંત્રતાના મુદ્દાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક વિચારણા કરવામાં આવી. નિષ્ણાતોએ વર્તમાન સમયમાં બંધારણની પ્રાસંગિકતા અને તેની અસર સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કેવી રીતે દેખાય છે તે અંગે ચર્ચા કરી. બપોર બાદ યોજાયેલા સત્રોમાં પર્યાવરણ, નીતિ, અર્થતંત્ર અને ઉભરતાં વૈશ્વિક પડકારો પર પણ ચર્ચા થવાથી કાર્યક્રમનો વ્યાપ વધુ વિસ્તર્યો.

સાંજના સમયે યોજાયેલા પોડકાસ્ટ અને ખુલ્લી ચર્ચાઓએ રાજકારણ, વ્યવસાય અને પર્યાવરણ જેવા વિષયો પર જનસામાન્ય સુધી સંવાદ પહોંચાડ્યો. આ સત્રોએ કાર્યક્રમને માત્ર શૈક્ષણિક નહીં પરંતુ લોકભાગીદારી આધારિત મંચ બનાવ્યો. કુલ મળીને, ત્રીજો દિવસ ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ 4.0’ માટે સંવાદ, શિક્ષણ અને યુવા સશક્તિકરણની દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર સાબિત થયો.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR