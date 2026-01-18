જબલપુરમાં ક્રેટા કારે 20 મજૂરોને કચડ્યા, બેના મોત

મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. અકસ્માતમાં 20 લોકો ઘાયલ થયા. એક ઝડપી કાર રસ્તાની બાજુમાં બપોરનું ભોજન કરી રહેલા 20 લોકોને કચડી ગઈ. આ અકસ્માતમાં બે મહિલા મજૂરોના મોત થયા. ઝડપી કારે અચાનક કાબુ ગુમાવતા આ અકસ્માત થયો. ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી સર્જાઈ. પસાર થતા લોકો અને પોલીસે ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. પાંચની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
