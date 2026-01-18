જબલપુરમાં ક્રેટા કારે 20 મજૂરોને કચડ્યા, બેના મોત

મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. અકસ્માતમાં 20 લોકો ઘાયલ થયા. એક ઝડપી કાર રસ્તાની બાજુમાં બપોરનું ભોજન કરી રહેલા 20 લોકોને કચડી ગઈ. આ અકસ્માતમાં બે મહિલા મજૂરોના મોત થયા. ઝડપી કારે અચાનક કાબુ ગુમાવતા આ અકસ્માત થયો. ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી સર્જાઈ. પસાર થતા લોકો અને પોલીસે ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. પાંચની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.

જબલપુરના બરેલા હાઇવે રોડ પર એક ઝડપી ક્રેટા કારે અંધાધૂંધી મચાવી દીધી. ડ્રાઇવરે રસ્તાની બાજુમાં બપોરનું ભોજન કરી રહેલા 20 મજૂરો પર કચડી નાખ્યો. આ અકસ્માતમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સમાં હોસ્પિટલ લઈ ગઈ. પાંચ મજૂરોની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. મજૂરો હાઇવે પર ગ્રીલ રંગી રહ્યા હતા. પોલીસે અજાણ્યા વાહનચાલક સામે કેસ નોંધ્યો છે અને તેની શોધ શરૂ કરી છે.

ખરેખર, બરેલાના એકતા ચોક ખાતે રોડ ડિવાઇડર પર સફાઈ અને રંગકામ ચાલી રહ્યું હતું. આ કામમાં બે ડઝનથી વધુ મજૂરો રોકાયેલા હતા. બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ, જ્યારે મજૂરો બપોરનું ભોજન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક ઝડપી સફેદ કારે તેમને ટક્કર મારી દીધી. આ અકસ્માતમાં બે મજૂરોના મોત થયાના અહેવાલ છે, જ્યારે ઘણા અન્ય ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.

 

