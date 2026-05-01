જબલપુરના બરગી ડેમમાં પર્યટકો સાથે ક્રૂઝ ડૂબ્યું, 9ના મૃતદેહ મળ્યા

Cruise Boat Carrying 30 Tourists Sinks in Bargi Dam, Jabalpur; 4 Bodies Recovered

મધ્યપ્રદેશ: જબલપુરમાં બરગી ડેમ ખાતે ક્રુઝ શિપ અકસ્માત આઘાતજનક છે. નર્મદા નદીના બેકવોટરમાં ભારે પવન અને ઊંચા મોજા વચ્ચે પ્રવાસીઓને લઈ જતું એક ક્રુઝ શિપ અચાનક ડૂબી ગયું. અત્યાર સુધીમાં નવ મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે 23 અન્ય લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ દુ:ખદ અકસ્માતે ઘણા પરિવારોને ઘેરા આઘાતમાં મૂકી દીધા છે.

દિલ્હીના રહેવાસી પ્રદીપ કુમાર કોઈક રીતે આ અકસ્માતમાં બચી ગયા, પરંતુ તેમની પત્ની અને ચાર વર્ષનો પુત્ર હજુ પણ ગુમ છે. પ્રદીપે અકસ્માતની ભયાનક વાર્તા સંભળાવી અને ક્રૂઝ મેનેજમેન્ટ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે ક્રૂઝ પર સલામતી વ્યવસ્થા ઓછી હતી. બે ક્રૂ સભ્યો હાજર હતા, પરંતુ જ્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ત્યારે તેઓએ મુસાફરોને તેમના પોતાના હાલ પર છોડી દીધા.

ક્રૂઝ પર સવાર લોકોના કહેવા મુજબ, કોઈએ પણ લાઈફ જેકેટ પહેર્યુ ન હતું. ક્રૂઝ ડૂબવા લાગ્યું ત્યારે બધા લાઈફ જેકેટ પહેરવા લાગ્યા. પ્રવાસીઓએ પોતે જ એકબીજાને લાઈફ જેકેટ પહેરાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે મોજા ઉછળવા લાગ્યા, ત્યારે કિનારા પરના લોકોએ ડ્રાઇવરને ક્રૂઝને ડોક કરવા માટે પણ વિનંતી કરી. પરંતુ ડ્રાઇવરે શરૂઆતના બિંદુ પર પાછા ફરવાનો આગ્રહ રાખ્યો, અને થોડા જ સમયમાં ક્રૂઝ પલટી ગયું.

આ અકસ્માત બાદ, બરગી ડેમની આસપાસ વ્યાપક હોબાળો મચી ગયો હતો. સ્થાનિકો અને બચાવ ટીમોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં નવ મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, અકસ્માતના લગભગ 12 કલાક પછી ડાઇવર્સે એક મહિલાનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો. આ મૃતદેહો મળી આવતાં પરિવારોની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. ઘણા પરિવારો હજુ પણ તેમના પ્રિયજનોના પાછા ફરવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

દુર્ઘટના બાદ, મધ્યપ્રદેશ સરકારે તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. કેબિનેટ મંત્રી રાકેશ સિંહ અને મંત્રી ધર્મેન્દ્ર લોધી આખી રાત ઘટનાસ્થળે રહ્યા અને બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું. ડૂબી ગયેલા ક્રુઝ શિપને બહાર કાઢવા માટે આખી રાત પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા. તેને લોખંડના કેબલનો ઉપયોગ કરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યું, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં. ત્યારબાદ ભોપાલ અને આગ્રાથી NDRF ટીમોને બોલાવવામાં આવી.  NDRFના નિષ્ણાત ડાઇવર્સ હવે ડૂબી ગયેલા ક્રુઝ શિપની અંદર ગુમ થયેલા લોકોને શોધી રહ્યા છે. વહીવટીતંત્રને ડર છે કે ગુમ થયેલા લોકોના બચવાની શક્યતા ઓછી છે.

