બિહાર ચૂંટણીના બીજા તબક્કા પહેલા પીએમ મોદીએ સીતામઢીમાં આરજેડી પર કર્યા પ્રહાર

બિહાર ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે મતદાન ૧૧ નવેમ્બરે થવાનું છે. તે પહેલાં જ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહાગઠબંધન પર પ્રહારો કર્યા હતા. રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD) પર નિશાન સાધતા તેમણે શનિવારે (૮ નવેમ્બર) કહ્યું હતું કે, “આ ‘જંગલ રાજ’ લોકોના ગીતો અને નારા સાંભળો. તેઓ શું વિચારે છે અને શું કહે છે તે જાણીને તમે ચોંકી જશો.”
સીતામઢીમાં જનતાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, “આજે, હું માતા સીતાની આ પવિત્ર ભૂમિ પર આવ્યો છું અને તમારા આશીર્વાદ માંગી રહ્યો છું. આવા ઉત્સાહી લોકો વચ્ચે તે દિવસો યાદ આવે તે સ્વાભાવિક છે. માતા સીતાના આશીર્વાદથી જ બિહાર એક વિકસિત રાજ્ય બનશે. આ ચૂંટણી આવનારા વર્ષોમાં બિહારના બાળકોનું ભવિષ્ય અને તમારા બાળકોનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. તેથી, આ ચૂંટણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.”
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મહાગઠબંધન પર પ્રહારો કર્યા
મહાગઠબંધનનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, “આરજેડી બિહારના બાળકો માટે શું કરવા માંગે છે તે તેમના નેતાઓના ચૂંટણી પ્રચારમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ ‘જંગલ રાજ’ લોકોના ગીતો અને સૂત્રો સાંભળો.” તેઓ શું વિચારે છે અને શું કહે છે તે જોઈને તમે ચોંકી જશો. આરજેડીના પ્લેટફોર્મ પર નિર્દોષ બાળકોને કહેવા માટે મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે કે તેઓ ગેંગસ્ટર બનવા માંગે છે.
‘બિહારના બાળકને ગેંગસ્ટર બનવું જોઈએ કે ડૉક્ટર?’ – પીએમ મોદી
વડાપ્રધાન મોદીએ જનતાને પ્રશ્ન કરતા કહ્યું, “બિહારના બાળકને ગેંગસ્ટર બનવું જોઈએ કે ડૉક્ટર? બિહારનો બાળક હવે ગેંગસ્ટર નહીં બને, પરંતુ એન્જિનિયર, ડૉક્ટર, વકીલ અને ન્યાયાધીશ બનશે. બિહારમાં ‘હાથ ઉપર’ કહેવાવાળા લોકો માટે હવે જગ્યા નથી. બિહારને એવા લોકોની જરૂર છે જે સ્ટાર્ટઅપ્સનું સ્વપ્ન જુએ છે. અમે બાળકોને પુસ્તકો, કમ્પ્યુટર અને લેપટોપ આપી રહ્યા છીએ. અમે તેમને બેટ, હોકી સ્ટીક, ફૂટબોલ અને વોલીબોલ આપી રહ્યા છીએ જેથી અમારા બાળકો રમતગમતમાં શ્રેષ્ઠતા મેળવી શકે.”
‘જંગલ રાજ દરમિયાન કોઈ હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવી ન હતી’ – પીએમ મોદી
તેમણે કહ્યું, “આ આરજેડી અને કોંગ્રેસના લોકોને ઉદ્યોગની એબીસી પણ ખબર નથી. તેઓ ફક્ત ઉદ્યોગોને કેવી રીતે તાળા મારવા તે જાણે છે. 15 વર્ષમાં બિહારમાં એક પણ મોટી ફેક્ટરી સ્થાપિત થઈ નથી.” મિથિલામાં અહીંની મિલો અને કારખાનાઓ પણ બંધ થઈ ગયા. જંગલ રાજના 15 વર્ષ દરમિયાન, બિહારમાં કોઈ મોટી હોસ્પિટલ કે મેડિકલ કોલેજ બનાવવામાં આવી ન હતી, તેથી જંગલ રાજને ટેકો આપનારાઓ તરફથી વિકાસની વાતો એક ખુલ્લેઆમ જૂઠાણા સિવાય કંઈ નથી.