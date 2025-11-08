બિહાર ચૂંટણી: પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ, 65.08 ટકા મતદાન થયું

બિહારમાં ચૂંટણી માટે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન આજે થયુ છે. ગત ચૂંટણીની સરખામણીમાં આ વખતે મતદારો વધુ જાગૃત દેખાયા. સવારથી સાંજ સુધી દરેક મતદાન મથક પર મતદારોની લાંબી કતારો જોવા મળી. જેના પરિણામે પ્રથમ તબક્કાના 18 જિલ્લાઓમાં બમ્પર મતદાન થયું. પાછલી ચૂંટણીની સરખામણીમાં મતદાનમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો.
મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થઈ ગયો છે. ચૂંટણી પંચે મતદાનના અંતિમ આંકડા પણ જાહેર કર્યા છે. 2020ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 57.29 ટકાની સરખામણીમાં આ વખતે મતદાન 65.08 ટકા રહ્યું. નોંધનીય છે કે આ વખતે મહિલાઓનું મતદાન 9.34 ટકા વધ્યું છે. પુરુષોનું મતદાન પણ સાત ટકા વધ્યું છે. આ બધા વચ્ચે કેટલાક આશ્ચર્યજનક આંકડા છે. આમાંથી, કેટલાક જિલ્લાઓમાં મતદાનમાં 10 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ મુઝફ્ફરપુર જિલ્લામાં સૌથી વધુ મતદારોએ મતદાન કર્યું. અહીં 71.41 ટકા મતદાન થયું. ખાસ વાત એ છે કે 2020ની વિધાનસભા ચૂંટણીની સરખામણીમાં આ વખતે મતદાન ટકાવારી 13.2 ટકા હતી. જ્યારે સૌથી ઓછું મતદાન પટનામાં થયું હતું. આ વખતે પટનામાં 58.40 ટકા મતદાન થયું હતું. જોકે 2020ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન ટકાવારી 52.34 ટકા હતી. આ વખતે મતદાન ટકાવારી 6.71 ટકા વધી હતી, પરંતુ બિહારમાં મતદાનના પહેલા તબક્કામાં પટના જિલ્લો પાછળ રહ્યો હતો.
મુંગેરમાં સૌથી વધુ મતદાન
મુંગેરમાં આ વખતે 63.23 ટકા મતદાન નોંધાયું, જે ગત ચૂંટણીમાં 50.11 ટકા હતું. આનો અર્થ એ કે 13.12 ટકાનો વધારો થયો. તેવી જ રીતે, સમસ્તીપુરમાં આ વખતે 71.22 ટકા મતદાન નોંધાયું, જે પાછલી ચૂંટણીની સરખામણીમાં 12.28 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ત્યારબાદ સહરસામાં 69.15 ટકા મતદાન થયું, જે પાછલી ચૂંટણીની સરખામણીમાં 11.21 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ગોપાલગંજમાં 66.58 ટકા મતદાન નોંધાયું, જે 10.22 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. લખીસરાયમાં 65.05 ટકા મતદાન નોંધાયું, જે 10.65 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
આ જિલ્લાઓમાં મતદાનમાં 10 ટકાથી ઓછો વધારો થયો છે: બક્સર (9.62 ટકા), બેગુસરાય (9.36 ટકા), ખાગરિયા (9.39 ટકા), વૈશાલી (8.71 ટકા), મધેપુરા (7.57 ટકા), શેખપુરા (7.04 ટકા), દરભંગા (6.91 ટકા), સિવાન (6.81 ટકા), નાલંદા (6.71 ટકા) અને ભોજપુર (6.70 ટકા).