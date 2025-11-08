બિહારમાં મતદાન દરમિયાન EVMના ફોટા શેર કરતા 4 લોકો સામે FIR

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાનના પહેલા તબક્કા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર EVMના ફોટા અને વીડિયો શેર કરવા કેટલાક લોકોને મોંઘા પડ્યા. અધિકારીઓએ શુક્રવારે (7 નવેમ્બર) જાહેરાત કરી હતી કે આરા, ગોપાલગંજ અને સારણ જિલ્લામાં ચાર વ્યક્તિઓ સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
ચૂંટણી પંચના નિયમો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે, મતદાન મથકોની અંદર મોબાઇલ ફોન લઈ જવા અથવા મતદાન પ્રક્રિયાના ફોટા લેવા પર સખત પ્રતિબંધ છે. આમ છતાં, કેટલાક વ્યક્તિઓએ સોશિયલ મીડિયા પર EVMના ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કર્યા. આ કાર્યવાહી માત્ર આદર્શ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી પણ તેને ફોજદારી ગુનો પણ માનવામાં આવે છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગોપાલગંજમાં બે અને આરા અને સારણમાં એક-એક વ્યક્તિ સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ તબક્કાના ભાગ રૂપે ગુરુવારે ત્રણેય જિલ્લામાં મતદાન થયું.
પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
પોલીસે કહ્યું કે તેઓ હવે તપાસ કરી રહ્યા છે કે આ વ્યક્તિઓ મોબાઇલ ફોન સાથે મતદાન મથકોમાં કેવી રીતે પ્રવેશ મેળવ્યો. મતદાન મથકોની અંદર મોબાઇલ ફોન પર સખત પ્રતિબંધ છે. સારણ પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે 6 નવેમ્બરના રોજ સવારે 10:15 વાગ્યાની આસપાસ સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ દરમિયાન, ઘણા એકાઉન્ટ્સ પર ભ્રામક અને અયોગ્ય ચૂંટણી સંબંધિત પોસ્ટ મળી આવી હતી. આમાંથી એક વીડિયોમાં એક વ્યક્તિ રાજકીય પક્ષ માટે મતદાન કરતી દર્શાવવામાં આવી છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આવી પોસ્ટ ચૂંટણી પંચની માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને તેને સરકારી કામમાં અવરોધ ઊભો કરવાનો અને કાયદો અને વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ માનવામાં આવે છે. સારણ સાયબર પોલીસ સ્ટેશને ખાતાધારકો સામે કેસ નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
જનતાને અપીલ
પોલીસે નાગરિકોને મતદાન દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર કોઈપણ વીડિયો કે ફોટા શેર ન કરવાની અપીલ કરી છે. આ ચૂંટણી પ્રક્રિયાને અસર કરી શકે છે અને તેના પરિણામે કાનૂની પરિણામો આવી શકે છે. સારણ પોલીસે ચેતવણી આપી છે કે આવા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ કડક કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરશે.