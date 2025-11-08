દિલ્હી સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે, શશી થરૂરની કટાક્ષ પોસ્ટ વાયરલ

દિલ્હી-એનસીઆર ગંભીર વાયુ પ્રદૂષણનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે ઝેરી હવા પર શશિ થરૂરની જૂની કટાક્ષપૂર્ણ પોસ્ટ ફરી સામે આવી છે, જે દર્શાવે છે કે છ વર્ષમાં કેટલો ઓછો ફેરફાર થયો છે.

દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવા ફરી એકવાર ઝેરી બની ગઈ છે. દર વર્ષની જેમ હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયો છે. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતા શશિ થરૂરનું એક જૂનું ટ્વિટ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે, જે દિલ્હીના પ્રદૂષણ અંગેના તેમના કટાક્ષને સંપૂર્ણ રીતે દર્શાવે છે.

ખરેખર, વર્ષ 2019 માં શશિ થરૂરે X (તે સમયે ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, ‘તમે ક્યાં સુધી સિગારેટ, બીડી અને સિગારમાં તમારું જીવન વિતાવશો… દિલ્હી-એનસીઆરમાં થોડા દિવસો વિતાવો… દિલ્હી પ્રવાસન’ “દિલ્હી સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે!”

આ પોસ્ટ તે સમયે ખૂબ ચર્ચામાં હતી અને છ વર્ષ પછી પણ એટલી જ સુસંગત છે. દિલ્હીની ખરાબ હવાની ગુણવત્તા અંગે થરૂરના વ્યંગથી લોકોમાં જાગૃતિ અને હતાશાનું મિશ્રણ ફેલાયું છે. ઘણા યુઝર્સે પોસ્ટ ફરીથી શેર કરી છે.

ઘણા યુઝર્સે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ ફરીથી શેર કરીને લખ્યું,”છ વર્ષ પછી પણ કંઈ બદલાયું નથી.” કેટલાક લોકોએ લખ્યું કે થરૂરનું ટ્વીટ આજે પણ એટલું જ સચોટ છે જેટલું તે 2019 માં હતું.

નોંધનીય છે કે દિલ્હીનો AQI હાલમાં 300-400 થી ઉપર નોંધાઈ રહ્યો છે, જે “ગંભીર” શ્રેણીમાં આવે છે. ડોકટરો કહે છે કે આવા સ્તરે સતત વાયુ પ્રદૂષણ શ્વસન સમસ્યાઓ, ઉધરસ અને આંખમાં બળતરા વધારી શકે છે. સરકારે રાજધાનીમાં શાળાઓ બંધ કરવા અને બાંધકામ પર પ્રતિબંધ જેવા કામચલાઉ પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે, પરંતુ પ્રદૂષણની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ હજુ સુધી મળ્યો નથી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR