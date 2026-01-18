ટ્રમ્પનો વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ, અમેરિકામાં રસ્તા પર ઉતર્યા લોકો

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડને જોડવાના તેમના આગ્રહને વેપાર યુદ્ધમાં ફેરવીને ફરી એકવાર વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કર્યું છે. તેમણે ગ્રીનલેન્ડ પર યુએસ નિયંત્રણનો વિરોધ કરતા આઠ યુરોપિયન દેશો પર 10% ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. ટ્રમ્પની આ ધમકી નાટો સાથીઓમાં દાયકાઓ જૂની અવિશ્વાસની ખાડીને પહોળી કરી શકે છે.
ટેરિફમાં 25% વધારો કરવાની ધમકી
ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જાહેરાત કરી હતી કે 1 ફેબ્રુઆરીથી ડેનમાર્ક, નોર્વે, સ્વીડન, ફ્રાન્સ, જર્મની, બ્રિટન, નેધરલેન્ડ અને ફિનલેન્ડથી યુએસ આવતા માલ પર 10% આયાત કર લાદવામાં આવશે. વધુમાં, તેમણે અલ્ટીમેટમ જારી કર્યું છે કે જો 1 જૂન સુધીમાં ગ્રીનલેન્ડની “સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ ખરીદી” પર કરાર નહીં થાય, તો આ ટેરિફ 25% સુધી વધારવામાં આવશે. ટ્રમ્પ માને છે કે આ દેશોએ ગ્રીનલેન્ડમાં દખલ કરીને યુએસ હિતોને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
આ ટેરિફ વિવાદ 1949 થી અસ્તિત્વમાં રહેલા નાટો જોડાણ માટે સૌથી મોટો ખતરો માનવામાં આવે છે. કોપનહેગનની પરિસ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા, યુએસ સેનેટર ક્રિસ કુન્સે જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પના નિવેદનથી ડેનમાર્ક જેવા વિશ્વસનીય સાથીઓમાં અમેરિકા વિશે શંકાઓ ઉભી થઈ રહી છે. ડેનિશ સૈન્યએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યારે તેઓ અમેરિકા સાથે યુદ્ધની અપેક્ષા રાખતા નથી, તો પણ જો તેમના દળો પર હુમલો કરવામાં આવે તો તેઓ કાયદેસર રીતે બદલો લેવા માટે મજબૂર થશે.
ટ્રમ્પ યુએસ કાયદા હેઠળ આ ટેરિફ કેવી રીતે લાગુ કરશે તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. તેઓ આર્થિક કટોકટીની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ આને યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી, ટ્રમ્પ તેમની શરતો લાગુ કરવા માટે ટેરિફનો ઉપયોગ હથિયાર તરીકે કરી રહ્યા છે. તેમણે આ સંદર્ભમાં તેમના વિરોધીઓ અને ભારત જેવા સાથીઓ બંનેને છોડ્યા નથી. ઘણા દેશોએ તેમની હાથ ફેરવવાની નીતિના દબાણ હેઠળ રોકાણ પ્રતિબદ્ધતાઓ કરી છે, જોકે તેમને ચીન, બ્રાઝિલ અને ભારત જેવા દેશો તરફથી દબાણ મળ્યું છે. ટ્રમ્પનું નવું તીર પરિસ્થિતિને વધુ તંગ બનાવી શકે છે.