DGCAની ઇન્ડિગો સામે મોટી કાર્યવાહી, ફટકાર્યો મોટો દંડ

ડિસેમ્બર 2025 માં દેશભરમાં મોટા પાયે ફ્લાઇટ રદ અને વિલંબના સંદર્ભમાં ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ સામે અત્યાર સુધીની સૌથી કડક કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ બાદ, DGCA એ ઇન્ડિગો પર કુલ ₹22.20 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો છે, ટોચના અધિકારીઓને ચેતવણી આપી છે, અને ₹50 કરોડની બેંક ગેરંટી જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. મુસાફરોને વળતર અને કંપનીની સમગ્ર ઓપરેશનલ સિસ્ટમમાં સુધારો કરવા માટે કડક સૂચનાઓ પણ જારી કરવામાં આવી છે.
DGCA ના અહેવાલ મુજબ, 3 થી 5 ડિસેમ્બર, 2025 ની વચ્ચે, ઇન્ડિગોમાં 2,507 ફ્લાઇટ રદ અને 1,852 વિલંબ થયા હતા, જેના કારણે 300,000 થી વધુ મુસાફરો વિવિધ એરપોર્ટ પર અટવાઈ ગયા હતા. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના નિર્દેશ પર રચાયેલી ચાર સભ્યોની તપાસ સમિતિએ નેટવર્ક પ્લાનિંગ, ક્રૂ રોસ્ટર્સ, સોફ્ટવેર સિસ્ટમ્સ અને મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર્સની સંપૂર્ણ તપાસ કરી હતી.
તપાસમાં શું બહાર આવ્યું?
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઇન્ડિગોએ નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટ (FDTL) નિયમોનો યોગ્ય રીતે અમલ કર્યો નથી. ક્રૂ રોસ્ટર્સને પૂરતો આરામ સમય અટકાવવા, ઓછા રિકવરી માર્જિન જાળવવા અને વિમાન અને સ્ટાફનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા હતા. આનાથી ઓપરેશનલ બફરમાં ઘટાડો થયો, અને નાના વિક્ષેપો પણ વ્યાપક ફ્લાઇટ રદ અને વિલંબમાં પરિણમ્યા.
સમિતિએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે નફાકારકતા અને સંસાધન ઑપ્ટિમાઇઝેશન પર વધુ પડતો ભાર સલામતી અને નિયમનકારી તૈયારીઓને નબળી પાડે છે. સોફ્ટવેર અને સિસ્ટમ સપોર્ટ ખામીઓએ રોસ્ટર અને નેટવર્કનું સંચાલન કરવું મુશ્કેલ બનાવ્યું, અને મેનેજમેન્ટ સ્તરે સમયસર સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા.