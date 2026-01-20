ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડ મુદ્દે મેક્રોન અને માર્ક રુટના ખાનગી સંદેશાઓ શેર કર્યા

વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે તેમના ફ્રેન્ચ સમકક્ષ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને ઉત્તર એટલાન્ટિક સંધિ સંગઠન (નાટો)ના સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રુટના ખાનગી ટેક્સ્ટ સંદેશાઓના સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યા. સંદેશ મુજબ, મેક્રોને ટ્રમ્પને કહ્યું કે તેઓ સમજી શક્યા નથી કે યુએસ પ્રમુખ ગ્રીનલેન્ડમાં શું કરી રહ્યા છે અને ગુરુવારે બપોરે દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ પછી પેરિસમાં G7 મીટિંગ ગોઠવવાની ઓફર કરી. તેમણે સીરિયામાં ટ્રમ્પના પગલાંને ટેકો પણ આપ્યો અને ઈરાન પર સાથે મળીને કામ કરવાની ઓફર પણ કરી.મેક્રોનના ટેક્સ્ટ સંદેશમાં લખ્યું છે, “મારા મિત્ર, અમે સીરિયા પર સંપૂર્ણપણે લાઇનમાં છીએ. અમે ઈરાન પર મોટાં કાર્યો કરી શકીએ છીએ. મને સમજાતું નથી કે તમે ગ્રીનલેન્ડ પર શું કરી રહ્યા છો.”
“હું ગુરુવારે બપોરે પેરિસમાં દાવોસ પછી G7 મીટિંગનું આયોજન કરી શકું છું. હું યુક્રેનિયનો, ડેનિશ, સીરિયનો અને રશિયનોને હાંસિયામાં આમંત્રિત કરી શકું છું. ચાલો ગુરુવારે પેરિસમાં સાથે રાત્રિભોજન કરીએ, તમે પાછા જાઓ તે પહેલાં,” તેમણે ઉમેર્યું.
તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર સંદેશનો સ્ક્રીનશોટ શેર કરતી વખતે, ટ્રમ્પે લખ્યું, “ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન તરફથી નોંધ.” સોમવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ), ટ્રમ્પે ફ્રેન્ચ વાઇન અને શેમ્પેન પર 200 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી. જ્યારે પેરિસે ગ્રીનલેન્ડ પરના તેના વલણ માટે અમેરિકાની નિંદા કરી હતી. “હું તેમના વાઇન અને શેમ્પેન પર 200 ટકા ટેરિફ લગાવીશ. અને તે જોડાશે. પરંતુ તેણે જોડાવાની જરૂર નથી,” ટ્રમ્પે કહ્યું.
ટ્રુથ સોશિયલ પરની બીજી પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે માર્ક રુટ્ટેના ખાનગી સંદેશનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો. સંદેશ મુજબ, રુટ્ટે ટ્રમ્પને કહ્યું કે તે સીરિયામાં ટ્રમ્પના કાર્યને પ્રકાશિત કરશે અને ગ્રીનલેન્ડ પર આગળ વધવાનો માર્ગ શોધવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરશે.
રુટ્ટેના ટેક્સ્ટ સંદેશમાં લખ્યું છે, “શ્રીમાન રાષ્ટ્રપતિ, પ્રિય ડોનાલ્ડ – આજે તમે સીરિયામાં જે સિદ્ધિ મેળવી છે તે અદ્ભુત છે. હું દાવોસમાં મારા મીડિયા કાર્યક્રમોનો ઉપયોગ ત્યાં, ગાઝા અને યુક્રેનમાં તમારા કાર્યને પ્રકાશિત કરવા માટે કરીશ. હું ગ્રીનલેન્ડ પર આગળ વધવાનો માર્ગ શોધવા માટે પ્રતિબદ્ધ છું. તમને જોવા માટે ઉત્સુક છું.” તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર સંદેશનો સ્ક્રીનશોટ શેર કરતી વખતે, ટ્રમ્પે લખ્યું, “નાટોના સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રુટ્ટેનો આભાર!”
સોમવારે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડ પર અને ડેનમાર્ક પર દબાણ વધાર્યું, કોપનહેગન પર આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ વ્યૂહાત્મક રીતે સ્થિત ટાપુ માટે લાંબા સમયથી રશિયન ખતરા તરીકે વર્ણવેલા મુદ્દાનો સામનો કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે અને કાર્યવાહી કરવાના નવા નિશ્ચયનો સંકેત આપે છે.
ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે લખ્યું, “નાટો 20 વર્ષથી ડેનમાર્કને કહી રહ્યું છે કે ‘તમારે ગ્રીનલેન્ડથી રશિયન ખતરા દૂર કરવા પડશે’. કમનસીબે, ડેનમાર્ક તેના વિશે કંઈ કરી શક્યું નથી. હવે સમય આવી ગયો છે, અને તે કરવામાં આવશે!!!” ગ્રીનલેન્ડ સાથે જોડાયેલા દંડાત્મક ટેરિફની ટ્રમ્પની તાજેતરની જાહેરાત બાદ, વોશિંગ્ટન અને અનેક યુરોપિયન રાજધાનીઓ વચ્ચે વધતા રાજદ્વારી અવરોધનું કેન્દ્રબિંદુ આ પોસ્ટ ઉભરી આવ્યું છે. 2025માં સત્તા પર પાછા ફર્યા પછી, ટ્રમ્પે વારંવાર ગ્રીનલેન્ડ “પ્રાપ્ત” કરવાનો પોતાનો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો છે, જેમાં સુરક્ષા ચિંતાઓ અને આર્ક્ટિકમાં ભૂ-રાજકીય સ્પર્ધાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.વિશ્વનો સૌથી મોટો ટાપુ, ગ્રીનલેન્ડ, ડેનમાર્ક રાજ્યની અંદર એક સ્વ-શાસિત પ્રદેશ છે, જોકે કોપનહેગન સંરક્ષણ અને વિદેશ નીતિ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પહેલાથી જ ટાપુ પર એક મોટો લશ્કરી થાણું ચલાવે છે, જે આર્ક્ટિક ક્ષેત્રમાં વધતા વૈશ્વિક રસ વચ્ચે વ્યૂહાત્મક મહત્વ ધરાવે છે.