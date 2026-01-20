નીતિન નવીન ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, PM મોદીએ ગણાવ્યા પોતાના બૉસ

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નીતિન નવીનની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એનાથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ક્યારેય તેમના વિશ્વાસુઓને ભૂલતા નથી. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે નીતિનને તાજેતરના વર્ષોમાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી હોય, પરંતુ મોદી તેમને લગભગ બે દાયકાથી ઓળખે છે. ખરેખર, જ્યારે મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે નીતિન નવીન તેમને પટણાથી મળવા આવતા હતા.
નીતિન નવીન ભાજપના 12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા છે. આજે ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે તેમના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. નીતિન નવીન ભાજપના સૌથી નાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે, તેમની ઉંમર 45 વર્ષ છે. આ પ્રસંગે પીએમ મોદી સહિત અનેક ભાજપના નેતાઓ મંચ પર હાજર રહ્યા હતા. પીએમ મોદીએ પણ નવીનને અભિનંદન આપ્યા. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું, “હું નીતિન નવીનને વિશ્વના સૌથી મોટા રાજકીય પક્ષના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા બદલ હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું.” ઘણા મહિનાઓથી, પક્ષના નાનામાં નાના એકમથી લઈને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુધીની સંગઠન પ્રક્રિયા, ભાજપ બંધારણની પ્રક્રિયાઓ અને સિદ્ધાંતો અનુસાર લોકશાહી રીતે ચાલી રહી હતી. આજે, તે ઔપચારિક રીતે પૂર્ણ થયું છે. આ પ્રક્રિયાને સફળ બનાવવા બદલ હું દેશભરના કાર્યકરોને અભિનંદન આપું છું.”
પીએમ મોદીએ કહ્યું, “લોકોને લાગશે કે નરેન્દ્ર મોદી દેશના વડાપ્રધાન છે, તેઓ ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બન્યા, તેઓ 50 વર્ષની નાની ઉંમરે મુખ્યમંત્રી બન્યા. તેઓ સતત 25 વર્ષ સુધી સરકારના વડા રહ્યા છે. આ બધું પોતાની જગ્યાએ છે, પરંતુ મારા જીવનની સૌથી મોટી વાત એ છે કે હું ભાજપનો કાર્યકર છું. આ સૌથી મોટું ગૌરવ છે. નીતિન નવીન જી, હું પાર્ટીનો કાર્યકર છું અને તેઓ મારા બોસ છે. નીતિન નવીન જી આપણા બધાના રાષ્ટ્રપતિ છે. તેમની જવાબદારી ફક્ત ભાજપને સંભાળવાની નથી, તેમણે NDAના સહયોગીઓ સાથે પણ સંકલન જાળવવાનું છે. નીતિન જીને જ્યારે પણ જવાબદારી મળી ત્યારે તેમણે પોતાને સાબિત કર્યા. આ વર્ષે જન સંઘની સ્થાપનાના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. હું જન સંઘ સાથે જોડાયેલા કાર્યકરો દ્વારા આપવામાં આવેલા તમામ બલિદાનને સલામ કરું છું.”
કોણ છે નીતિન નવીન?
બિહારના રાજકારણમાંથી બહાર આવીને, નીતિન નવીન ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા છે. તેમણે મંગળવારે પદ સંભાળ્યું. બિહાર સરકારમાં ભૂતપૂર્વ મંત્રી નીતિન નવીન, પટનાના બાંકીપુરથી પાંચ વખત ધારાસભ્ય રહ્યા છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન, તેમણે ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરેલા સોગંદનામામાં પોતાની સંપત્તિની વિગતો શેર કરી હતી, જે મુજબ, 12મા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કરનાર નીતિન નવીન પાસે ૩ કરોડ રૂપિયાથી વધુની કુલ સંપત્તિ છે.
નીતિન નવીન બિહારના રાજકારણમાં એક મોટું નામ છે અને 2006 ની પેટાચૂંટણી જીત્યા પછી, તેમણે 2010, 2015, 2020 અને 2025 ની વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં સતત જીત નોંધાવી. તેમના ચૂંટણી સોગંદનામા મુજબ, તેમની કુલ સંપત્તિ ₹3.06 કરોડ છે, જ્યારે તેમના પર ₹56 લાખના દેવા છે.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન શેરબજારથી દૂર રહ્યા છે, પરંતુ તેમની પત્નીના પોર્ટફોલિયો પર નજર કરીએ તો તેણે મિડકેપ અને મલ્ટીકેપ ફંડ્સમાં રૂ. 6 લાખથી વધુનું રોકાણ કર્યું છે. વીમા પોલિસીની વાત કરીએ તો, નીતિન નવીન પાસે ત્રણ LIC અને એક HDFC પોલિસી છે, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે LIC અને SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ પોલિસી પણ છે. આ ઉપરાંત, ભાજપ પ્રમુખની પત્ની નવીરા એન્ટરપ્રાઇઝ કંપનીના ડિરેક્ટર પણ છે.
નીતિન નવીનનો પહેલાથી જ ગુજરાત સાથે નાતો
બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે જ્યારે મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે નીતિન નવીન જ તેમને પટનાની પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી આપતા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, નીતિન નવીન બિહારમાં મોદીની આંખ અને કાન હતા.
બે ધારાસભ્યો, નીતિન નવીન, રામેશ્વર ચૌરસિયા અને નીતિશ કુમાર સરકારના મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ, ગુજરાત સરકારના મહેમાન તરીકે ગાંધીનગર અને અમદાવાદના ફેરા લગાવતા હતાં.