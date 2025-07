મોટી દુર્ઘટના ટળી : એર ઇન્ડિયાનું વિમાન રનવે પરથી નીચે ઉતરી ગયું

સોમવારે સવારે કોચીથી આવી રહેલું એર ઇન્ડિયાનું વિમાન મુંબઈ એરપોર્ટ પર રનવે પરથી નીચે ઉતરી ગયું. ત્યારબાદ વિમાનને તપાસ માટે રોકવામાં આવ્યું. એરલાઇનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે વિમાનને સુરક્ષિત રીતે ટેક્સી દ્વારા ઉતારવામાં આવ્યું છે. બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો ઉતરી ગયા છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક (CSMIA), મુંબઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે. એરપોર્ટના મુખ્ય રનવે 09/27 ને નજીવું નુકસાન થયું હોવાની જાણ થઈ છે. બીજા રનવે 14/32 ને કામગીરી ચાલુ રાખવા માટે સક્રિય કરવામાં આવ્યું છે.

Air India plane skidded off the runway at Mumbai Airport today

All passengers safe. Runway has been damaged. #MumbaiRains pic.twitter.com/EdXZd37PAn

