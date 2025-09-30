ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી મળતાં હંગામો

મુંબઈથી દિલ્હી જતી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી મળતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. એરલાઈન અને એરપોર્ટ સુરક્ષા એજન્સીઓએ તાત્કાલિક એલર્ટ જારી કરીને સુરક્ષા વધારી દીધી છે. આ ધમકી ફ્લાઇટ નંબર 6E 762 પર આપવામાં આવી હતી, જેમાં આશરે 200 મુસાફરો હતા. સૂત્રો સૂચવે છે કે બોમ્બની ધમકી મળ્યા પછી તરત જ દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી.
An IndiGo Spokesperson says, “A security threat was noticed onboard IndiGo flight 6E 762 operating from Mumbai to Delhi on 30 September 2025. Following the established protocol, we informed the relevant authorities immediately and fully cooperated with them in carrying out the… pic.twitter.com/WIvf1DAewb
ઈન્ડિગોએ કઈ માહિતી આપી હતી?
ઈન્ડિગોએ સવારે 7:30 વાગ્યે બનેલી આ ઘટનાનો જવાબ આપતાં ઈન્ડિગોના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “30 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ મુંબઈથી દિલ્હી જતી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ 6E 762 પર સુરક્ષા ધમકી જોવા મળી હતી. સ્થાપિત પ્રોટોકોલનું પાલન કરીને, અમે તાત્કાલિક સંબંધિત અધિકારીઓને જાણ કરી અને ફ્લાઇટને ઓપરેશન માટે મંજૂરી આપતા પહેલા જરૂરી સુરક્ષા તપાસ કરવામાં તેમને સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો.”
દિલ્હીમાં આવી ધમકીઓ વારંવાર આવી રહી છે
છેલ્લા કેટલાક સમયથી, દિલ્હીને વારંવાર બોમ્બની ધમકીઓ મળી રહી છે, ક્યારેક શાળાઓ સામે તો ક્યારેક કોલેજો સામે. તાજેતરમાં, દિલ્હી હાઈકોર્ટને પણ આવી ધમકીઓ મળી હતી. થોડા મહિના પહેલા, એક હોસ્પિટલ અને એરપોર્ટ સામે બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.