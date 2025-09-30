PM મોદીએ ગાઝા-ઇઝરાયલ સંઘર્ષ પર ટ્રમ્પના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝા યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે એક નવી યોજના વિકસાવી છે. તેમણે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે આ યોજના જાહેર કરી. બેઠક દરમિયાન, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ આ યોજના સાથે સંમત છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હમાસને પણ ચેતવણી આપી હતી. દરમિયાન, વડા પ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પની યોજના પેલેસ્ટિનિયન અને ઇઝરાયલી લોકો માટે “લાંબા ગાળાની અને સ્થાયી શાંતિ” માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.
We welcome President Donald J. Trump’s announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હમાસને ચેતવણી આપી
તેમણે કહ્યું, “મને આશા છે કે આપણે શાંતિ કરાર પર પહોંચીશું, અને જો હમાસ આ કરારને નકારે છે, તો તેઓ જ આ કરારમાંથી બહાર રહેશે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું, “બાકી બધાએ તેને સ્વીકાર્યું છે, પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે આપણને સકારાત્મક પ્રતિભાવ મળશે. પરંતુ જો એવું ન થાય, જેમ તમે જાણો છો, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન, તમારે જે કરવાની જરૂર છે તેના માટે અમને તમારો સંપૂર્ણ ટેકો છે.”
President Donald J. Trump hosts a trilateral phone call with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani of Qatar in the Oval Office. pic.twitter.com/ekbKg3WDZQ
— The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025
પીએમ મોદી ટ્રમ્પના નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે
અમે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પ દ્વારા ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે એક વ્યાપક યોજનાની જાહેરાતનું સ્વાગત કરીએ છીએ. તે પેલેસ્ટિનિયન અને ઇઝરાયલી લોકો તેમજ વ્યાપક પશ્ચિમ એશિયાઈ ક્ષેત્ર માટે લાંબા ગાળાની અને ટકાઉ શાંતિ, સુરક્ષા અને વિકાસ માટે એક વ્યવહારુ માર્ગ પ્રદાન કરે છે. અમને આશા છે કે તમામ સંબંધિત પક્ષો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પહેલ પાછળ એક થશે અને સંઘર્ષનો અંત લાવવા અને શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવાના આ પ્રયાસને સમર્થન આપશે.
President Trump Participates in a Press Conference with the Prime Minister of the State of Israel https://t.co/Gazc335nGb
— The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025
વડા પ્રધાન મોદીની ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે સોમવારે (સ્થાનિક સમય) અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ વચ્ચેની બેઠક બાદ વ્હાઇટ હાઉસે ગાઝા સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે શાંતિ યોજના જાહેર કરી હતી.