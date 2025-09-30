PM મોદીએ ગાઝા-ઇઝરાયલ સંઘર્ષ પર ટ્રમ્પના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝા યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે એક નવી યોજના વિકસાવી છે. તેમણે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે આ યોજના જાહેર કરી. બેઠક દરમિયાન, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ આ યોજના સાથે સંમત છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હમાસને પણ ચેતવણી આપી હતી. દરમિયાન, વડા પ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પની યોજના પેલેસ્ટિનિયન અને ઇઝરાયલી લોકો માટે “લાંબા ગાળાની અને સ્થાયી શાંતિ” માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હમાસને ચેતવણી આપી

તેમણે કહ્યું, “મને આશા છે કે આપણે શાંતિ કરાર પર પહોંચીશું, અને જો હમાસ આ કરારને નકારે છે, તો તેઓ જ આ કરારમાંથી બહાર રહેશે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું, “બાકી બધાએ તેને સ્વીકાર્યું છે, પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે આપણને સકારાત્મક પ્રતિભાવ મળશે. પરંતુ જો એવું ન થાય, જેમ તમે જાણો છો, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન, તમારે જે કરવાની જરૂર છે તેના માટે અમને તમારો સંપૂર્ણ ટેકો છે.”

પીએમ મોદી ટ્રમ્પના નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે

અમે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પ દ્વારા ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે એક વ્યાપક યોજનાની જાહેરાતનું સ્વાગત કરીએ છીએ. તે પેલેસ્ટિનિયન અને ઇઝરાયલી લોકો તેમજ વ્યાપક પશ્ચિમ એશિયાઈ ક્ષેત્ર માટે લાંબા ગાળાની અને ટકાઉ શાંતિ, સુરક્ષા અને વિકાસ માટે એક વ્યવહારુ માર્ગ પ્રદાન કરે છે. અમને આશા છે કે તમામ સંબંધિત પક્ષો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પહેલ પાછળ એક થશે અને સંઘર્ષનો અંત લાવવા અને શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવાના આ પ્રયાસને સમર્થન આપશે.

વડા પ્રધાન મોદીની ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે સોમવારે (સ્થાનિક સમય) અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ વચ્ચેની બેઠક બાદ વ્હાઇટ હાઉસે ગાઝા સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે શાંતિ યોજના જાહેર કરી હતી.

 

