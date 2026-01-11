શું ટ્રમ્પ ઈરાન પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે?

ઈરાનમાં સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો હિંસક બન્યા છે. દરમિયાન, યુએસ ઈરાનમાં લશ્કરી હસ્તક્ષેપની યોજના બનાવી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઈરાન સામે લશ્કરી વિકલ્પો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, યુએસ અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે જો તેહરાન વિરોધીઓ પર કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવે છે તો વોશિંગ્ટન મર્યાદિત હવાઈ હુમલા પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહ્યું છે.
જોકે ટ્રમ્પે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ કાર્યવાહીની પુષ્ટિ કરી નથી, પેન્ટાગોને તેમને ઘણા વિકલ્પો રજૂ કર્યા છે. તેહરાનમાં ઈરાની સુરક્ષા દળોના ઠેકાણાઓ અને ચોક્કસ વ્યૂહાત્મક સ્થળો પર “સર્જિકલ હુમલા” પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ટ્રમ્પે ઈરાનને વારંવાર વિરોધીઓ સામે બળનો ઉપયોગ કરવા સામે ચેતવણી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા સ્વતંત્રતા શોધતા ઈરાનીઓને ટેકો આપવા તૈયાર છે. શનિવારે, ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું હતું કે, “ઈરાન સ્વતંત્રતા તરફ જોઈ રહ્યું છે, કદાચ પહેલા ક્યારેય નહીં.” અમેરિકા મદદ કરવા તૈયાર છે!
શુક્રવારે અગાઉ, તેમણે કહ્યું હતું કે ઈરાન “મોટી મુશ્કેલી” માં છે અને ભાર મૂક્યો હતો કે કોઈપણ યુએસ પ્રતિક્રિયામાં ભૂમિ સૈનિકોનો સમાવેશ થશે નહીં. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, “જ્યાં નુકસાન થાય છે ત્યાં અમે તેમને ખૂબ જ સખત માર મારશું.” તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમને આશા છે કે હજુ પણ તણાવ ટાળી શકાય છે.
ઇઝરાયલ હાઇ એલર્ટ પર
રોઇટર્સ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, ગયા અઠવાડિયે ઇઝરાયલમાં એક બેઠકમાં ભાગ લેનારાઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઇઝરાયલ ઇરાનમાં સંભવિત યુએસ કાર્યવાહી માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. શનિવારે પણ, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ ઇરાનમાં યુએસ હસ્તક્ષેપની શક્યતા અંગે ચર્ચા કરી હતી.