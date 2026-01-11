શૌર્ય યાત્રા પછી PM મોદી સોમનાથની શેરીઓમાં શિવભક્તિમાં મગ્ન થયા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે છે. સોમનાથ મંદિર હુમલાની 1000 મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમની મુલાકાતના બીજા દિવસે, પીએમ મોદીએ સોમનાથમાં શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. શોભા યાત્રાનો હેતુ સોમનાથ મંદિરની રક્ષા માટે પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારા બહાદુર યોદ્ધાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો છે. શોભાયાત્રામાં બહાદુરી અને બલિદાનનું પ્રતીક ગણાતા ૧૦૮ ઘોડાઓનો સમાવેશ થતો હતો.
#SomnathSwabhimanParv is about faith and fortitude. Somnath carries the memory of countless sacrifices, which continues to motivate us. It is as much about divinity and civilisational greatness. Here are highlights from today… pic.twitter.com/eA0d6gkYXw
— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2026
શોભા યાત્રા દરમિયાન, પીએમ મોદી ઢોલ વગાડતા શિવભક્તિમાં ડૂબેલા દેખાયા. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાજર હતા. શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લીધા બાદ, પીએમ મોદી સોમનાથ મંદિર પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે શિવલિંગનો જલાભિષેક કર્યો અને ધાર્મિક વિધિઓ કરી. નોંધનીય છે કે થોડા દિવસો પહેલા જ પીએમ મોદીએ હુમલાની 1000મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેઓ ખૂબ જ ભાવુક દેખાતા હતા.
पावन और दिव्य सोमनाथ धाम में दर्शन-पूजन का सौभाग्य मिला। यह अनुभव मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला रहा। भगवान सोमनाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदा बनी रहे, यही कामना है। pic.twitter.com/URP5mzNuKQ
— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2026
સ્વાભિમાન પર્વ પૂર્ણ થયા પછી, પીએમ મોદી રાજકોટ જશે, જ્યાં તેઓ મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં એક ટ્રેડ શો અને પ્રદર્શન અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કરશે. પીએમ મોદી ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC) દ્વારા 14 ગ્રીનફિલ્ડ સ્માર્ટ એસ્ટેટના વિકાસની જાહેરાત કરશે અને રાજકોટમાં GIDC મેડિકલ ડિવાઇસ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરશે. સાંજે, પીએમ મોદી મહાત્મા મંદિર મેટ્રો સ્ટેશન પર અમદાવાદ મેટ્રો ફેઝ 2 ના બાકીના રૂટનું ઉદ્ઘાટન કરશે.