નફરત અને આતંકનો ક્રૂર ઇતિહાસ આપણાથી છુપાવવામાં આવ્યો : PM મોદી

સોમનાથ મંદિરમાં પ્રાર્થના અને શૌર્ય યાત્રા કાઢ્યા બાદ રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં ભાગ લીધો હતો. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું કે સોમનાથનો ઇતિહાસ વિનાશ અને હારનો નથી; તે વિજય અને પુનર્નિર્માણનો છે. તેમણે કહ્યું કે એક હજાર વર્ષ પહેલાં સુધી, આક્રમણકારો માનતા હતા કે તેમણે મંદિરનો નાશ કર્યો છે, પરંતુ એક હજાર વર્ષ પછી, સોમનાથ મંદિર પર લહેરાતો ધ્વજ ભારતની તાકાત દર્શાવે છે. આપણા પૂર્વજોએ મહાદેવમાં શ્રદ્ધા માટે બધું જ બલિદાન આપ્યું હતું.
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर मैं उन सभी वीर-वीरांगनाओं को नमन करता हूं, जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा और मंदिर के पुनर्निर्माण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ महादेव को अर्पित कर दिया।
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે, દેશના ખૂણે ખૂણેથી લાખો લોકો આપણી સાથે જોડાયા છે, અને હું તેમને બધાને જય સોમનાથની શુભેચ્છા પાઠવું છું. આ સમય અદ્ભુત છે, આ વાતાવરણ અદ્ભુત છે, આ ઉજવણી અદ્ભુત છે. એક તરફ ભગવાન મહાદેવ, બીજી તરફ સમુદ્રના મોજા, સૂર્યના કિરણો, મંત્રોનો પડઘો, શ્રદ્ધાનો ઉછાળો અને આ દિવ્ય વાતાવરણમાં ભગવાન સોમનાથના ભક્તોની હાજરી… આ પ્રસંગને ભવ્ય અને દિવ્ય બનાવે છે.
विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रहीं। लेकिन ना सोमनाथ नष्ट हुआ, ना भारत!
ન તો સોમનાથનો નાશ થયો હતો અને ન તો ભારતનો નાશ થયો હતો
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ એ હજાર વર્ષ પહેલાં થયેલા વિનાશનો ઉત્સવ નથી, પરંતુ હજાર વર્ષ સુધી ફેલાયેલી યાત્રાનો ઉત્સવ છે. તે ભારતના અસ્તિત્વ અને ગૌરવનો ઉત્સવ છે, કારણ કે દરેક પગલે, દરેક બિંદુએ, આપણે સોમનાથ અને ભારત વચ્ચે એક અનોખી સમાનતા જોઈએ છીએ. સોમનાથનો નાશ કરવાના એક જ નહીં, પરંતુ અસંખ્ય પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે એ જ રીતે, વિદેશી આક્રમણકારોએ સદીઓથી સતત ભારતનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ન તો સોમનાથ કે ન તો ભારતનો નાશ થયો.
भारत ने दुनिया को ये सिखाया कि कैसे दिलों को जीतकर जिया जाता है। सोमनाथ की हजार वर्षों की गाथा पूरी मानवता को यही सीख दे रही है।
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે સોમનાથ મંદિરની સ્વાભિમાન યાત્રાના 1,000 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને 1951 માં તેના પુનર્નિર્માણના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે તે પણ એક સુખદ સંયોગ છે. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ નિમિત્તે હું વિશ્વભરના લાખો ભક્તોને મારી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું.
ધાર્મિક આતંકવાદીઓ ઇતિહાસના પાનામાં સમેટાઈ ગયા
તેમણે કહ્યું, “એક હજાર વર્ષ પહેલાં આ જ સ્થળે વાતાવરણ કેવું હશે? અહીં હાજર રહેલા લોકોના પૂર્વજો, આપણા પૂર્વજોએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો હતો… તેમણે પોતાની શ્રદ્ધા, પોતાની માન્યતા, પોતાના મહાદેવ માટે બધું જ બલિદાન આપ્યું હતું. એક હજાર વર્ષ પહેલાં, તે આતંકવાદીઓ માનતા હતા કે તેમણે આપણને જીતી લીધા છે, પરંતુ આજે પણ, એક હજાર વર્ષ પછી, સોમનાથ મહાદેવ મંદિર પર લહેરાતો ધ્વજ સમગ્ર બ્રહ્માંડને બોલાવે છે: ભારતની શક્તિ અને તાકાત શું છે?
તેમણે કહ્યું, આ ઘટના ગર્વ, ગૌરવ, ગર્વ અને ગૌરવના જ્ઞાનથી ભરેલી છે. તે ભવ્યતા, આધ્યાત્મિક અનુભવ, અનુભવ, આનંદ, આત્મીયતા અને સર્વોચ્ચ ભગવાન મહાદેવના આશીર્વાદનો વારસો છે. તેમણે કહ્યું કે સોમનાથનો નાશ કરવા આવેલા ધાર્મિક આતંકવાદીઓ ઇતિહાસના પાના સુધી સીમિત થઈ ગયા છે.