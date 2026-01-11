ઇન્ડિયન આઇડોલ 3 ના વિજેતા પ્રશાંત તમાંગનું 43 વર્ષની ઉંમરે નિધન

મનોરંજન જગતમાંથી દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે, કારણ કે 2007 માં ઇન્ડિયન આઇડોલ સીઝન 3 નો ખિતાબ જીતનાર પ્રખ્યાત ગાયક અને અભિનેતા પ્રશાંત તમાંગનું નિધન થયું છે. 2007 માં પ્રશાંત તમાંગે પોતાની સૂરોથી લાખો દિલ જીતી લીધા હતા અને ઘણા વર્ષો સુધી સંગીત અને અભિનય બંનેમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું. જોકે, 11 જાન્યુઆરીના રોજ 43 વર્ષની ઉંમરે તેમનું અચાનક અવસાન થયું, જેનાથી તેમના ચાહકો ઘેરા આઘાતમાં ડૂબી ગયા.
11 જાન્યુઆરી, 2026 ની સવારે, પ્રશાંત તમાંગને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો અને તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોકટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. તેમના અચાનક અવસાનના સમાચારથી સંગીત અને ફિલ્મ જગત શોકમાં ડૂબી ગયું હતું. ઉદ્યોગના અગ્રણી વ્યક્તિઓએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને તેમના યોગદાનને યાદ કર્યા. પ્રશાંત તમાંગ એવા કલાકારોમાંના એક હતા જેમણે પોતાની મહેનત, અવાજ અને ભાવનાથી સંગીત પ્રેમીઓના હૃદયમાં ખાસ સ્થાન બનાવ્યું.
Heartbreaking 💔..
Prashant Tamang — the voice that turned dreams into reality — is no more.
Gone at just 43 due to a sudden cardiac arrest/heart attack in New Delhi today (January 11, 2026).
From a simple Kolkata Police constable with no formal training, to winning Indian… pic.twitter.com/4owrW9rmwK
પ્રશાંતના મૃત્યુ અંગે રાજેશ ઘટાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેમનું મૃત્યુ હૃદયરોગના હુમલાથી થયું હતું. પ્રશાંતને 10 વર્ષની પુત્રી છે અને તેમની પત્ની એર હોસ્ટેસ છે. પ્રશાંતે કોવિડ-19 ને કારણે પોતાની માતા ગુમાવી દીધી હતી. પ્રશાંતના નિધનના સમાચાર તેમની પત્નીની માતા, તેમની સાસુ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રશાંતે સલમાન ખાનની આગામી ફિલ્મ “બેટલ ઓફ ગલવાન” માં પણ અભિનય કર્યો હતો અને તેમની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે.
પ્રશાંત તમાંગનો જન્મ 4 જાન્યુઆરી, 1983 ના રોજ દાર્જિલિંગમાં થયો હતો અને તેઓ નેપાળી-ભારતીય પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે. તેમણે ઇન્ડિયન આઇડોલ સીઝન 3 જીતીને તેમની સંગીત કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જ્યાં તેમના ગીતોએ પ્રેક્ષકોનો વ્યાપક પ્રેમ મેળવ્યો હતો. તેમની યાત્રાએ તેમને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવી અને તેઓ સંગીત ઉદ્યોગમાં એક જાણીતું નામ બન્યા. પ્રશાંત અગાઉ કોલકાતા પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે સેવા આપતા હતા અને પોલીસ ઓર્કેસ્ટ્રામાં ગાયા હતા.